Массированная атака "шахедов" на Киев — реакция знаменитостей
В ночь на 25 ноября ВСУ удалось уничтожить 66 "шахедов" в пределах столицы и Киевской области. Во многих районах Киева звучали звуки работы ПВО. Обломки вражеских беспилотников упали на несколько домов. Массированная атака стала самой большой за последнее время.
В своих соцсетях знаменитости отреагировали на воздушную тревогу, которая в столице длилась более шести часов, пишет Новини.LIVE.
Григорий Решетник
Многодетный телеведущий часто показывает, как с семьей спускается в паркинг жилого комплекса. Не стала исключением и эта ночь. Он, трое сыновей и жена Кристина провели все это время в машинах.
В этот день у Кристины день рождения. Блогерша отметила, что праздновать именины она точно не так планировала. Жена телеведущего пожелала, чтобы все беспилотники улетели обратно в страну-террорист.
Ксения Мишина
Актриса, а с недавнего времени телеведущая, показала, как спит ее 11-летний сын Платон. Мальчик поддержал звездную маму и отметил, что силы ПВО собьют все беспилотники. Звездная семья провела ночь в туалете.
Юлия Лущинская
Певица, блогерша, которая стала известна благодаря песне "Я танцюю гопака", находится на последних неделях беременности. Юлия посетила съемки новогоднего концерта "Музична платформа", и уже спустя несколько часов, во время воздушной тревоги ее охватили панические атаки.
О своем состоянии больше молодая артистка не сообщала.
Владимир Остапчук
Скандальный шоумен вместе с третьей женой, блогершей Екатериной Полтавской, провели воздушную тревогу в паркинге одного из элитных ЖК в центре столицы.
Алан Бадоев
Анатолий Анатолич
Анастасия Приходько
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" РФ. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова считает, что Путин мертв.
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