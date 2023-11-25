Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Массированная атака "шахедов" на Киев — реакция знаменитостей arrow

Массированная атака "шахедов" на Киев — реакция знаменитостей

25 ноября 2023 11:04
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Массированная атака "шахедов" на Киев — реакция знаменитостей
Последствия атаки на Киев. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В ночь на 25 ноября ВСУ удалось уничтожить 66 "шахедов" в пределах столицы и Киевской области. Во многих районах Киева звучали звуки работы ПВО. Обломки вражеских беспилотников упали на несколько домов. Массированная атака стала самой большой за последнее время.

В своих соцсетях знаменитости отреагировали на воздушную тревогу, которая в столице длилась более шести часов, пишет Новини.LIVE.

Читайте также:

Григорий Решетник

Многодетный телеведущий часто показывает, как с семьей спускается в паркинг жилого комплекса. Не стала исключением и эта ночь. Он, трое сыновей и жена Кристина провели все это время в машинах.

Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik_reshetnik

В этот день у Кристины день рождения. Блогерша отметила, что праздновать именины она точно не так планировала. Жена телеведущего пожелала, чтобы все беспилотники улетели обратно в страну-террорист.

Скриншот: Instagram/kristina_reshetnik

Ксения Мишина

Актриса, а с недавнего времени телеведущая, показала, как спит ее 11-летний сын Платон. Мальчик поддержал звездную маму и отметил, что силы ПВО собьют все беспилотники. Звездная семья провела ночь в туалете.

Скриншоты: Instagram/misha.k.ua

Юлия Лущинская

Певица, блогерша, которая стала известна благодаря песне "Я танцюю гопака", находится на последних неделях беременности. Юлия посетила съемки новогоднего концерта "Музична платформа", и уже спустя несколько часов, во время воздушной тревоги ее охватили панические атаки.

О своем состоянии больше молодая артистка не сообщала.

Лущинская
Скриншоты: Instagram/julia_lushchinska

Владимир Остапчук

Скандальный шоумен вместе с третьей женой, блогершей Екатериной Полтавской, провели воздушную тревогу в паркинге одного из элитных ЖК в центре столицы.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Алан Бадоев

Бадоев
Скриншот: Instagram/alanbadoev

Анатолий Анатолич

Анатолич
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Анастасия Приходько

Приходько
Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" РФ. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова считает, что Путин мертв.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Актуальное по теме