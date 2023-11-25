Массированная атака "шахедов" на Киев — реакция знаменитостей

Последствия атаки на Киев. Фото: Reuters

В ночь на 25 ноября ВСУ удалось уничтожить 66 "шахедов" в пределах столицы и Киевской области. Во многих районах Киева звучали звуки работы ПВО. Обломки вражеских беспилотников упали на несколько домов. Массированная атака стала самой большой за последнее время.

В своих соцсетях знаменитости отреагировали на воздушную тревогу, которая в столице длилась более шести часов, пишет Новини.LIVE.

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Григорий Решетник

Многодетный телеведущий часто показывает, как с семьей спускается в паркинг жилого комплекса. Не стала исключением и эта ночь. Он, трое сыновей и жена Кристина провели все это время в машинах.

Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik_reshetnik

В этот день у Кристины день рождения. Блогерша отметила, что праздновать именины она точно не так планировала. Жена телеведущего пожелала, чтобы все беспилотники улетели обратно в страну-террорист.

Скриншот: Instagram/kristina_reshetnik

Ксения Мишина

Актриса, а с недавнего времени телеведущая, показала, как спит ее 11-летний сын Платон. Мальчик поддержал звездную маму и отметил, что силы ПВО собьют все беспилотники. Звездная семья провела ночь в туалете.

Скриншоты: Instagram/misha.k.ua

Юлия Лущинская

Певица, блогерша, которая стала известна благодаря песне "Я танцюю гопака", находится на последних неделях беременности. Юлия посетила съемки новогоднего концерта "Музична платформа", и уже спустя несколько часов, во время воздушной тревоги ее охватили панические атаки.

О своем состоянии больше молодая артистка не сообщала.

Скриншоты: Instagram/julia_lushchinska

Владимир Остапчук

Скандальный шоумен вместе с третьей женой, блогершей Екатериной Полтавской, провели воздушную тревогу в паркинге одного из элитных ЖК в центре столицы.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Алан Бадоев

Скриншот: Instagram/alanbadoev

Анатолий Анатолич

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Анастасия Приходько

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" РФ. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова считает, что Путин мертв.