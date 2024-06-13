Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мав інтим на роботі — Ілона Маска звинувачують у домаганнях arrow

Мав інтим на роботі — Ілона Маска звинувачують у домаганнях

13 червня 2024 06:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Мав інтим на робочому місці — Ілона Маска звинувачують у домаганнях
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бізнесмен Ілон Маск перебував у інтимних стосунках із підлеглими, просував по службі коханок і домагався співробітниць своєї компанії SpaceX. Так, одна з дівчат, з якою підприємець імовірно був близький, на момент знайомства з Ілоном навчалася в коледжі і була інтерном, але незабаром Маск найняв її у свою виконавчу команду, і це стрімке просування службовими сходами викликало підозри у колег.

Про це пише The Wall Street Journal.

Читайте також:

Скандал з Ілоном Маском

Інша жінка розповіла, що Маск неодноразово пропонував їй народити від нього дітей, а коли вона відмовилася, її робочі стосунки із начальником зіпсувалися. Вона не отримала підвищення зарплати, і їй довелося вислуховувати причіпки від Маска щодо її роботи.

Ще одна співробітниця поділилася, що Ілон написав їй уночі з проханням прийти до нього додому, а зіткнувшись з її мовчанням, почав закидати її новими повідомленнями.

 

Бізнесмен Ілон Маск
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

 

Матеріал WSJ заснований на листуваннях, електронних листах та інтерв'ю з більш ніж 48 співрозмовниками, включаючи друзів та членів сім'ї постраждалих жінок, а також колишніх співробітників SpaceX.

Сам Ілон не відповів на запити журналістів, проте ситуацію прокоментувала директор SpaceX Гвін Шотвелл. Вона заявила, що історії про домагання спотворюють реальний стан справ у SpaceX і не відображають культуру компанії. За її словами, компанія розглядає всі подібні скарги та оперативно на них реагує.

У 2021 році колишні співробітники SpaceX вже заявляли, що в компанії існує культура сексуальних домагань.

Нагадаємо, між Ембер Херд та Ілоном Маском розгорівся конфлікт. А раніше Ілона Маска розкритикували за публікацію особистих фото Ембер Херд. 

секс-скандал
Ілон Маск
скандал
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна