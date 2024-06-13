Мав інтим на робочому місці — Ілона Маска звинувачують у домаганнях

Мав інтим на роботі — Ілона Маска звинувачують у домаганнях
Бізнесмен Ілон Маск перебував у інтимних стосунках із підлеглими, просував по службі коханок і домагався співробітниць своєї компанії SpaceX. Так, одна з дівчат, з якою підприємець імовірно був близький, на момент знайомства з Ілоном навчалася в коледжі і була інтерном, але незабаром Маск найняв її у свою виконавчу команду, і це стрімке просування службовими сходами викликало підозри у колег.
Про це пише The Wall Street Journal.
Скандал з Ілоном Маском
Інша жінка розповіла, що Маск неодноразово пропонував їй народити від нього дітей, а коли вона відмовилася, її робочі стосунки із начальником зіпсувалися. Вона не отримала підвищення зарплати, і їй довелося вислуховувати причіпки від Маска щодо її роботи.
Ще одна співробітниця поділилася, що Ілон написав їй уночі з проханням прийти до нього додому, а зіткнувшись з її мовчанням, почав закидати її новими повідомленнями.
Матеріал WSJ заснований на листуваннях, електронних листах та інтерв'ю з більш ніж 48 співрозмовниками, включаючи друзів та членів сім'ї постраждалих жінок, а також колишніх співробітників SpaceX.
Сам Ілон не відповів на запити журналістів, проте ситуацію прокоментувала директор SpaceX Гвін Шотвелл. Вона заявила, що історії про домагання спотворюють реальний стан справ у SpaceX і не відображають культуру компанії. За її словами, компанія розглядає всі подібні скарги та оперативно на них реагує.
У 2021 році колишні співробітники SpaceX вже заявляли, що в компанії існує культура сексуальних домагань.
Нагадаємо, між Ембер Херд та Ілоном Маском розгорівся конфлікт. А раніше Ілона Маска розкритикували за публікацію особистих фото Ембер Херд.
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