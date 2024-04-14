Зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize у Голлівуді — фото

Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize
У Лос-Анджелесі відбулася ювілейна, десята щорічна церемонія вручення премії Breakthrough Prize. Її присуджують вченим за проривні здобутки у різних галузях науки. Цей захід полюбляють і світові знаменитості.
Новини.LIVE розкаже, хто із зірок завітав на премію, та покаже їхні образи.
Знаменитості на премії Breakthrough Prize
Урочистості пройшли в музеї Академії кінематографічних мистецтв та наук. На червону доріжку вийшли як голлівудські актори, серед яких, наприклад, була Марго Роббі (виконавиця ролі Барбі в однойменному фільмі), так і мільярдери, зокрема Ілон Маск.
Увагу багатьох привернув бізнесмен Білл Гейтс, який три роки тому оголосив про розлучення з дружиною Меліндою. На захід один з найбагатших людей світу прийшов під руку з новою коханою Полою Герд.
Серед інших зіркових пар були, наприклад, співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум. Не пропустила премію й Кім Кардаш’ян. Компанію світській левиці склала її мама, бізнесвумен Кріс Дженнер.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер, матері сестер Кардаш’ян. Також ми розповідали, що після дев’ятирічної перерви американська співачка Гвен Стефані об’єдналась з учасниками гурту No Doubt.
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