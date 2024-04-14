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Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize

14 квітня 2024 15:50
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Стас Кожушко
Редактор
Зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize у Голлівуді — фото
Американська світська левиця Кім Кардаш’ян. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У Лос-Анджелесі відбулася ювілейна, десята щорічна церемонія вручення премії Breakthrough Prize. Її присуджують вченим за проривні здобутки у різних галузях науки. Цей захід полюбляють і світові знаменитості.

Новини.LIVE розкаже, хто із зірок завітав на премію, та покаже їхні образи.

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Знаменитості на премії Breakthrough Prize

Урочистості пройшли в музеї Академії кінематографічних мистецтв та наук. На червону доріжку вийшли як голлівудські актори, серед яких, наприклад, була Марго Роббі (виконавиця ролі Барбі в однойменному фільмі), так і мільярдери, зокрема Ілон Маск.

Увагу багатьох привернув бізнесмен Білл Гейтс, який три роки тому оголосив про розлучення з дружиною Меліндою. На захід один з найбагатших людей світу прийшов під руку з новою коханою Полою Герд.

Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 1
Мільярдер Білл Гейтс з коханою. Фото: Reuters

Серед інших зіркових пар були, наприклад, співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум. Не пропустила премію й Кім Кардаш’ян. Компанію світській левиці склала її мама, бізнесвумен Кріс Дженнер.

Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 2
Світські левиці Кім Кардаш'ян та Кріс Дженнер. Фото: Reuters
Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 3
Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум. Фото: Reuters
Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 4
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 5
Акторка Джессіка Честейн. Фото: Reuters
Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 6
Акторка Брі Ларсон. Фото: Reuters
Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 7
Мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters
Від Кім Кардаш'ян до Ілона Маска — зіркові гості на ювілейній премії Breakthrough Prize - фото 8
Співачка Lizzo. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер, матері сестер Кардаш’ян. Також ми розповідали, що після дев’ятирічної перерви американська співачка Гвен Стефані об’єдналась з учасниками гурту No Doubt.

Ілон Маск
Кім Кардашян
Кеті Перрі
Орландо Блум
Білл Гейтс
Марго Роббі
Кріс Дженнер
закордонні зірки

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