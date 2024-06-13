Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Имел интим на работе — Илона Маска обвиняют в домогательствах arrow

Имел интим на работе — Илона Маска обвиняют в домогательствах

13 июня 2024 06:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Имел интим на рабочем месте — Илона Маска обвиняют в притязаниях
Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бизнесмен Илон Маск находился в интимных отношениях с подчиненными, продвигал по службе любовниц и домагался сотрудниц своей компании SpaceX. Так, одна из девушек, с которой предприниматель предположительно был близок, на момент знакомства с Илоном училась в колледже и была интерном, но вскоре Маск нанял ее в свою исполнительную команду, и это стремительное продвижение по служебной лестнице вызвало подозрения у коллег.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Читайте также:

Скандал с Илоном Маском

Другая женщина рассказала, что Маск не раз предлагал ей родить от него детей, а когда она отказалась, ее рабочие отношения с начальником испортились. Она не получила повышения зарплаты, и ей пришлось выслушивать придирки от Маска по поводу ее работы.

Еще одна сотрудница поделилась, что Илон написал ей ночью с просьбой прийти к нему домой, а столкнувшись с ее молчанием, начал забрасывать ее новыми сообщениями.

 

Бизнесмен Илон Маск
Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

 

Материал WSJ основан на переписках, электронных письмах и интервью с более чем 48 собеседниками, включая друзей и членов семьи пострадавших женщин, а также бывших сотрудников SpaceX.

Сам Илон не ответил на запросы журналистов, однако ситуацию прокомментировала директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Она заявила, что истории о домаганиях искажают реальное положение дел в SpaceX и не отражают культуру компании. По ее словам, компания рассматривает все подобные жалобы и оперативно реагирует на них.

В 2021 году бывшие сотрудники SpaceX уже заявляли, что у компании существует культура домаганий.

Напомним, между Эмбер Херд и Илоном Маском разгорелся конфликт. А ранее Илона Маска подвергли критике за публикацию личных фото Эмбер Херд.

секс-скандал
Илон Маск
скандал
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина