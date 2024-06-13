Имел интим на рабочем месте — Илона Маска обвиняют в притязаниях

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Бизнесмен Илон Маск находился в интимных отношениях с подчиненными, продвигал по службе любовниц и домагался сотрудниц своей компании SpaceX. Так, одна из девушек, с которой предприниматель предположительно был близок, на момент знакомства с Илоном училась в колледже и была интерном, но вскоре Маск нанял ее в свою исполнительную команду, и это стремительное продвижение по служебной лестнице вызвало подозрения у коллег.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Другая женщина рассказала, что Маск не раз предлагал ей родить от него детей, а когда она отказалась, ее рабочие отношения с начальником испортились. Она не получила повышения зарплаты, и ей пришлось выслушивать придирки от Маска по поводу ее работы.

Еще одна сотрудница поделилась, что Илон написал ей ночью с просьбой прийти к нему домой, а столкнувшись с ее молчанием, начал забрасывать ее новыми сообщениями.

Бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Материал WSJ основан на переписках, электронных письмах и интервью с более чем 48 собеседниками, включая друзей и членов семьи пострадавших женщин, а также бывших сотрудников SpaceX.

Сам Илон не ответил на запросы журналистов, однако ситуацию прокомментировала директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Она заявила, что истории о домаганиях искажают реальное положение дел в SpaceX и не отражают культуру компании. По ее словам, компания рассматривает все подобные жалобы и оперативно реагирует на них.

В 2021 году бывшие сотрудники SpaceX уже заявляли, что у компании существует культура домаганий.

Напомним, между Эмбер Херд и Илоном Маском разгорелся конфликт. А ранее Илона Маска подвергли критике за публикацию личных фото Эмбер Херд.