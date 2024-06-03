Медіамагнат Мердок одружився із колишньою тещою Абрамовича

Руперт Мердок та Олена Жукова. Фото: News Corp

Медіамагнат Руперт Мердок, якому у березні виповнилося 93 роки, та 67-річна Олена Жукова, колишня теща мільярдера Романа Абрамовича, одружилися. Про те, що бізнесмен зробив пропозицію Олені, стало відомо на початку березня.

Про це повідомляє газета The Sun, що належить Мердоку.

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Видання опублікувало фотографії з урочистостей, які пройшли в маєтку Мердока з виноградником Морага в Каліфорнії. На святі були близькі пари.

Руперт Мердок та Олена Жукова. Фото: News Corp

Руперт Мердок та Олена Жукова. Фото: News Corp

На весільних знімках Олена позує в білій сукні, що облягає, тримаючи в руках букет з конвалії. На Мердоку — відповідний з нагоди костюм та світло-жовта краватка. Для нього це вже п'ятий шлюб.

Раніше Руперт був одружений з австралійською стюардесою Патрицією Букер, журналісткою шотландського походження Анною Манн, підприємницею китайського походження Венді Денг і актрисою Джеррі Холл, яка подала на розлучення з бізнесменом у липні 2022 року, назвавши причиною "непримиренні розбіжності". Водночас вона натякнула, що насправді у розриві винні діти Мердока, які претендують на спадщину. Від попередніх шлюбів медіамагнат має шестеро дітей. Вважається, що саме його родина послужила прообразом родини Рой у серіалі "Спадкоємці".

Олена Жукова — молекулярний біолог. До виходу на пенсію вона працювала у медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі.

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