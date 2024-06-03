Медиамагнат Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp

Медиамагнат Руперт Мердок, которому в марте исполнилось 93 года, и 67-летняя Елена Жукова, бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича, поженились. О том, что бизнесмен сделал предложение Елене, стало известно в начале марта.

Об этом сообщает газета The Sun, принадлежащая Мердоку.

Читайте также:

Миллиардер женился в собственном собняке

Издание опубликовало фотографии с торжества, состоявшегося в имении Мердока с виноградником Морага в Калифорнии. На празднике были близкие пары.

Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp

Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp

На свадебных снимках Елена позирует в облегающем белом платье, держа в руках букет из ландыша. На Мердоке — строгий костюм и светло-желтый галстук. Для него это уже пятый брак.

Ранее Руперт был женат на австралийской стюардесе Патриции Букер, журналистке шотландского происхождения Анне Манн, предпринимателе китайского происхождения Венди Денг и актрисе Джерри Холл, которая подала на развод с бизнесменом в июле 2022 года, назвав причиной "непримиримые разногласия". В то же время она намекнула, что на самом деле в разрыве виноваты дети Мердока, претендующие на наследство. От предыдущих браков у медиамагната есть шестеро детей. Считается, что именно его семья послужила прообразом семьи Рой в сериале "Наследники".

Елена Жукова — молекулярный биолог. До ухода на пенсию она работала в медицинском исследовательском подразделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Напомним, Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о собственной свадьбе со звездой известного сериала. А раньше мы писали, что дочь Эминема вышла замуж.