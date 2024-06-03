Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Медиамагнат Мердок женился на бывшей теще Абрамовича arrow

Медиамагнат Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

3 июня 2024 08:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Медиамагнат Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Медиамагнат Руперт Мердок, которому в марте исполнилось 93 года, и 67-летняя Елена Жукова, бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича, поженились. О том, что бизнесмен сделал предложение Елене, стало известно в начале марта.

Об этом сообщает газета The Sun, принадлежащая Мердоку.

Читайте также:

Миллиардер женился в собственном собняке

Издание опубликовало фотографии с торжества, состоявшегося в имении Мердока с виноградником Морага в Калифорнии. На празднике были близкие пары.

 

Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp
Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp

 

Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp
Руперт Мердок и Елена Жукова. Фото: News Corp

 

На свадебных снимках Елена позирует в облегающем белом платье, держа в руках букет из ландыша. На Мердоке — строгий костюм и светло-желтый галстук. Для него это уже пятый брак.

Ранее Руперт был женат на австралийской стюардесе Патриции Букер, журналистке шотландского происхождения Анне Манн, предпринимателе китайского происхождения Венди Денг и актрисе Джерри Холл, которая подала на развод с бизнесменом в июле 2022 года, назвав причиной "непримиримые разногласия". В то же время она намекнула, что на самом деле в разрыве виноваты дети Мердока, претендующие на наследство. От предыдущих браков у медиамагната есть шестеро детей. Считается, что именно его семья послужила прообразом семьи Рой в сериале "Наследники".

Елена Жукова — молекулярный биолог. До ухода на пенсию она работала в медицинском исследовательском подразделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Напомним, Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о собственной свадьбе со звездой известного сериала. А раньше мы писали, что дочь Эминема вышла замуж.

Роман Абрамович
звезды
зарубежные звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня