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Меган Фокс скасувала весілля з коханим-репером

22 березня 2024 14:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Фокс скасувала весілля з коханим-репером
Акторка Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/mgkmagic/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Меган Фокс та її бойфренд Колсон Бейкер, який відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly, розірвали заручини. Меган Фокс зараз живе в Малібу, а Колсон Бейкер залишається в їхньому особняку в Енсіно.

Про це сама Меган розповіла у подкасті Call Her Daddy.

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Меган Фокс важко довіряти коханому

Меган Фокс просила своїх друзів познайомити її з кимось, проте оточення пари не вважає, що їхній роман закінчено. Інсайдери розповіли, що вони більше не живуть разом, але працюють над своїми стосунками.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вони зробили це, щоб дати одне одному трохи простору і залишатися при цьому разом. Вони зараз переживають скрутний момент, але все змінюється щодня. Друзі навколо них не помітили, щоб вони повністю припинили стосунки, оскільки вони справді змінюють свою думку щодня", — говорять джерела.

За словами інсайдера, Меган важко довіряти своєму коханому, але вона знає, що "це її власна невпевненість", яка підживлюється відсутністю довіри.

 

Про проблеми у стосунках пари заговорили рік тому: Колсона Бейкера навіть підозрювали у зраді своєї коханої, але сама Меган це спростувала. Інші вважають, що до кризи спричинила проблема Бейкера з наркотиками. Проте розлучатися остаточно вони не стали — і навіть відвідували психолога, щоб врятувати свої стосунки.

Нагадаємо, Меган Фокс чесно розповіла про свої пластичні операції та зізналася, що збільшувала груди. Раніше Меган Фокс невдало пожартувала про українок.

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