Меган Фокс скасувала весілля з коханим-репером

Акторка Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/mgkmagic/

Акторка Меган Фокс та її бойфренд Колсон Бейкер, який відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly, розірвали заручини. Меган Фокс зараз живе в Малібу, а Колсон Бейкер залишається в їхньому особняку в Енсіно.

Про це сама Меган розповіла у подкасті Call Her Daddy.

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Меган Фокс важко довіряти коханому

Меган Фокс просила своїх друзів познайомити її з кимось, проте оточення пари не вважає, що їхній роман закінчено. Інсайдери розповіли, що вони більше не живуть разом, але працюють над своїми стосунками.

"Вони зробили це, щоб дати одне одному трохи простору і залишатися при цьому разом. Вони зараз переживають скрутний момент, але все змінюється щодня. Друзі навколо них не помітили, щоб вони повністю припинили стосунки, оскільки вони справді змінюють свою думку щодня", — говорять джерела.

За словами інсайдера, Меган важко довіряти своєму коханому, але вона знає, що "це її власна невпевненість", яка підживлюється відсутністю довіри.

Про проблеми у стосунках пари заговорили рік тому: Колсона Бейкера навіть підозрювали у зраді своєї коханої, але сама Меган це спростувала. Інші вважають, що до кризи спричинила проблема Бейкера з наркотиками. Проте розлучатися остаточно вони не стали — і навіть відвідували психолога, щоб врятувати свої стосунки.

Нагадаємо, Меган Фокс чесно розповіла про свої пластичні операції та зізналася, що збільшувала груди. Раніше Меган Фокс невдало пожартувала про українок.