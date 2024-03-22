Меган Фокс нарешті зізналася, які пластичні операції робила

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Американська акторка Меган Фокс вперше розповіла про всі свої пластичні операції. 37-річну зірку завжди підозрювали в цьому, оскільки за останні 15 років її зовнішність дуже змінилася, проте вона ніколи публічно не коментувала цю тему.

Меган розповіла про маніпуляції із зовнішністю в подкасті Call Her Daddy.

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Актриса кілька разів робила операції зі збільшення та підтяжки грудей. Перший раз Меган збільшила груди в 21 рік, між зйомками першої і другої частини "Трансформерів", які згодом принесли їй популярність. Потім була операція після народження дітей та ще одна — зовсім недавно. Востаннє актриса попросила зробити їй настільки великі груди, наскільки це в принципі можливо для її статури, тому що не хотіла проходити через це ще раз.

"Через те, що мені взагалі довелося це робити, я вирішила, що заслуговую нагороди за свої страждання Я не хотіла прокинутися після наркозу і побачити розмір B, у цьому не було б ніякого сенсу. Мені неважливо, що зараз у моді, а що ні: зробіть мені груди, як у стриптизерки в 1990-х. Краще я прокинуся з найбільшими грудьми, які тільки можна вмістити в моє тіло. Так я сказала своєму лікареві — так він і зробив", — говорить зірка.

Докори в тому, що потрібно було вибрати менший розмір, актриса відкидає: "У мене розмір 32 D, це не так багато. Груди тільки здаються великими — бо я сама по собі мініатюрна. Але якби можна було зробити груди ще більшими, я зробила б".

Меган підкреслила, що вона взагалі не любить лягати під ніж і для неї це завжди "травматичний" досвід.

"Я не дуже добре переношу наркоз, тому будь-яке хірургічне втручання для мене — це серйозна справа. Перед кожною операцією я обов'язково зустрічаюся з усіма своїми лікарями і навіть дізнаюся, чи були у них якісь "знаки" — раптом хтось бачив сову чи ворона, наступив на павука чи помітив мертвих павуків… Я дуже боюся померти на операційному столі під наркозом, тож лікарям доводиться це терпіти. Я не ставлюся до пластичних операцій легковажно. І тому в мене не так багато їх і було", — розповіла знаменитість.

Крім маммопластики, ще в юності актриса зробила ринопластику, але тільки один раз, а не кілька, у чому її постійно підозрюють: "Про мене постійно кажуть, що я зробила шість-сім-вісім ринопластик. Це просто неможливо. У мене б уже тоді розвинувся некроз і відвалився ніс. Я зробила ринопластику, коли мені було 23 роки, і з того часу більше нічого зі своїм носом не робила".

Меган мала ще одну пластичну операцію, але яку саме — актриса розповідати не стала: "Це не дуже поширена операція, люди навіть не підозрюють про таке. Зробили дуже добре".

В інтерв'ю зірка розповіла не лише про те, які операції вона робила, а й які не робила. За словами актриси, вона ніколи в житті не робила жодної підтяжки обличчя, хоча в цьому її й підозрюють найчастіше. Так, вона коле ботокс, і у неї є філери в щоках, вилицях і підборідді, але більше з обличчям Меган нічого не робила.

"Я не робила лицьовий ліфтинг — ні середньої зони обличчя, ні зони брів. Я не видаляла "комки Біша", не робила нитки, не робила ліпосакцію. Я взагалі дуже худа, у мене в принципі нестача жиру в тілі й на обличчі, так що я ніколи його не буду звідки видаляти, тільки набиратиму", — сказала Меган.

Операцію зі збільшення та підтяжки сідниць Меган Фокс теж не робила. Вона зізналася, що мріє про це.

Меган Фокс з юності страждає на дисморфофобію, тобто не любить і не приймає своє тіло. Актриса розповідала, що протягом багатьох років не було жодного моменту, коли їй подобалося те, який вигляд вона має. На сприйняття своєї зовнішності сильно вплинула і думка оточення.

Нагадаємо, Меган Фокс вразила відвертим виходом на публіці. А раніше Фокс зізналася, що не любить роздягатися на гламурних заходах.