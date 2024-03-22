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Меган Фокс отменила свадьбу с возлюбленным-рэпером

22 марта 2024 14:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Фокс отменила свадьбу с любимым-рэпером
Актриса Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/mgkmagic/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Меган Фокс и ее бойфренд Колсон Бейкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, разорвали помолвку. Меган Фокс сейчас живет в Малибу, а Колсон Бейкер остается в их особняке в Энсино.

Об этом сама Меган рассказала в подкасте Call Her Daddy.

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Меган Фокс просила своих друзей познакомить ее с кем-то, однако окружение пары не считает, что их роман окончен. Инсайдеры рассказали, что они больше не живут вместе, но работают над своими отношениями.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механ Фокс (@meganfox)

"Они сделали это, чтобы дать друг другу немного пространства и оставаться при этом вместе. Они сейчас переживают трудный момент, но все меняется каждый день. Друзья вокруг них не заметили, чтобы они полностью прекратили отношения, поскольку они действительно меняют свое мнение каждый день", — говорят источники.

По словам инсайдера, Меган трудно доверять своему любимому, но она знает, что "это ее собственная неуверенность", подпитывающаяся отсутствием доверия.

 

О проблемах в отношениях пары заговорили год назад: Колсона Бейкера даже подозревали в измене своей любимой, но сама Меган это опровергла. Другие считают, что к кризису привела проблема Бейкера с наркотиками. Однако расставаться окончательно они не стали — и даже посещали психолога, чтобы спасти свои отношения.

Напомним, Меган Фокс честно рассказала о своих пластических операциях и призналась, что увеличивала грудь. Ранее Меган Фокс неудачно пошутила об украинках.

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