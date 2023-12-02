Меган Фокс зізналася, чому полюбляє оголюватися на червоних доріжках

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс розповіла, що іноді вона просто відчуває "необхідність" вийти оголеною на червону доріжку. Зірка фільму "Тіло Дженніфер", яка нещодавно випустила книгу віршів, розповіла, чому обирає відверте вбрання на світські заходи.

Про це пише Daily Mail.

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За словами Меган, нею керує не бажання епатувати чи банальна жага уваги, а емоції. Фокс відома своїми відвертими образами на червоній доріжці, часто прикриваючи лише мінімум. На церемонії нагородження MTV Video Music Awards у 2021 році вона одягла бежеву прозору сукню поверх бюстгальтера.

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Це схоже на: "Ні, мені потрібно бути оголеною в цей день", — сказала 37-річна актриса.

А влітку вона опублікувала фото себе в прозорій, облягаючій сукні від Jean Paul Gaultier. Актриса "Трансформерів" хоча демонструє свою ідеальну фігуру майже оголеною на червоній доріжці, вона дуже замкнута в собі.

"Я думаю, що багато людей перебувають під враженням, що мені подобається увага, і це смішно, тому що я трагічно інтровертна. Я б хотіла любити увагу. У мене було б найкраще життя. Мені було б так весело. У мене стільки можливостей. Я могла би робити багато речей, але натомість у мене страшенна тривога, і я ніколи не хочу виходити з дому", — сказала зірка.

Меган нещодавно випустила свою першу поетичну збірку. Її нова книга "Красиві хлопці отруйні" є бестселером New York Times, і написання її було формою терапії для Меган. Її терапевт сказав їй, що якщо вона продовжуватиме тримати свій біль, це призведе до хвороби. Її вірші - це те, як вона все це відпустила.

"Я зустрічалася лише з музикантами, акторами чи людьми, які підпадають під цю категорію симпатичних хлопців, тому це просто так добре відображає мій конкретний досвід", — ділиться акторка.

Виховати з синів справжніх чоловіків

Меган має трьох синів зі своїм колишнім чоловіком, Брайаном Остіном Гріном. Акторка знає, що одного дня вони візьмуть книгу в руки та виникнуть запитання.

"У мене є сини, тому для мене дуже важливо виховувати хлопців, які не схожі на цих чоловіків, з якими я була. Прагну виховати хлопців, здатних мати дуже глибоку емоційну близькість зі своїм партнером", — говорить Меган.

Нагадаємо, Меган Фокс кардинально змінила імідж.

Раніше стало відомо, що колишній чоловік Меган Фокс знову одружується.