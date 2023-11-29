Талановита українка влаштувала незвичну фотосесію для Меган Фокс
Акторка Меган Фокс знялась для модного журналу. Позувала зірка "Трансформерів" для українки Яни Яцюк.
Фото Меган Фокс опублікувала у своїй соціальній мережі.
Стильна зйомка Меган Фокс
Фотосесія Меган Фокс відбулась для жіночого видання WWD. Зірка приміряла декілька стильних образів та в черговий ра похизувалась новою зачіскою. Зйомка вийшла не схожу а більшість фотосесій Меган, адже в об'єктиві українки Фокс позувала одягненою.
В інтерв'ю Меган Фокс розповіла про свою збірку віршів, в якій вона розповідає про стосунки з коханими.
"Я вважаю, що щось на кшталт цього потрібно було оприлюднити, адже, сподіваюся, воно матиме набагато більший вплив, ніж фільми, в яких я зналася, або будь-що, що я публікую у довбаному Instagram", — наводять слова з інтерв'ю акторки на офіційній сторінці видання.
Фотограф — Яна Яцюк українка, яка мешкає у США, у минулому також знімала таких голлівудських зірок як: Кейт Бланшетт, Енн Хетевей, Біллі Айліш та багатьох інших.
Нагадаємо, Меган Фокс влаштувала відверту фотосесію на заході сонця.
Раніше Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію.
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