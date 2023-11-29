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Талановита українка влаштувала незвичну фотосесію для Меган Фокс

29 листопада 2023 21:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Талановита українка влаштувала незвичну фотосесію для Меган Фокс
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Меган Фокс знялась для модного журналу. Позувала зірка "Трансформерів" для українки Яни Яцюк.

Фото Меган Фокс опублікувала у своїй соціальній мережі.

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Стильна зйомка Меган Фокс

Фотосесія Меган Фокс відбулась для жіночого видання WWD. Зірка приміряла декілька стильних образів та в черговий ра похизувалась новою зачіскою. Зйомка вийшла не схожу а більшість фотосесій Меган, адже в об'єктиві українки Фокс позувала одягненою.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

В інтерв'ю Меган Фокс розповіла про свою збірку віршів, в якій вона розповідає про стосунки з коханими.

"Я вважаю, що щось на кшталт цього потрібно було оприлюднити, адже, сподіваюся, воно матиме набагато більший вплив, ніж фільми, в яких я зналася, або будь-що, що я публікую у довбаному Instagram", — наводять слова з інтерв'ю акторки на офіційній сторінці видання.

Фотограф — Яна Яцюк українка, яка мешкає у США, у минулому також знімала таких голлівудських зірок як: Кейт Бланшетт, Енн Хетевей, Біллі Айліш та багатьох інших.

Нагадаємо, Меган Фокс влаштувала відверту фотосесію на заході сонця.

Раніше Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію.

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