Меган Фокс призналась, почему любит обнажаться на красных дорожках

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс рассказала, что иногда она просто чувствует "необходимость" выйти обнаженной на красную дорожку. Звезда фильма "Тело Дженнифер", недавно выпустившая книгу стихов, рассказала, почему выбирает откровенный наряд на светские мероприятия.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам Меган, ею руководит не желание эпатировать или банальная жажда внимания, а эмоции. Фокс известна своими откровенными образами на красной дорожке, часто прикрывая только минимум. На церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2021 году она надела бежевое прозрачное платье поверх бюстгальтера.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Это похоже на: "Нет, мне нужно быть обнаженной в этот день", — сказала 37-летняя актриса.

А летом она опубликовала фото в прозрачном, облегающем платье от Jean Paul Gaultier. Актриса "Трансформеров" хотя демонстрирует свою идеальную фигуру почти обнаженной на красной дорожке, она очень замкнута в себе.

"Я думаю, что многие люди находятся под впечатлением, что мне нравится внимание, и это смешно, потому что я трагически интровертна. Я бы хотела любить внимание. У меня была бы самая лучшая жизнь. Мне было бы так весело. У меня столько возможностей Могла бы делать много вещей, но у меня у меня страшная тревога, и я никогда не хочу выходить из дома", — сказала звезда.

Меган недавно выпустила свой первый поэтический сборник. Ее новая книга "Красивые парни ядовиты" является бестселлером New York Times, и написание ее было формой терапии для Меган. Ее терапевт сказал ей, что если она будет продолжать держать свою боль, это приведет к болезни. Ее стихи — это то, как она все это отпустила.

"Я встречалась только с музыкантами, актерами или людьми, которые подпадают под категорию симпатичных ребят, поэтому это просто так хорошо отражает мой конкретный опыт", — делится актриса.

Воспитать из сыновей настоящих мужчин

Меган имеет трех сыновей со своим бывшим мужем, Брайаном Остином Грином. Актриса знает, что однажды они возьмут книгу в руки и возникнут вопросы.

"У меня есть сыновья, поэтому для меня очень важно воспитывать мальчиков, которые не похожи на этих мужчин, с которыми я была. Хочу воспитать их способными иметь очень глубокую эмоциональную близость со своим партнером", — говорит Меган.

Напомним, Меган Фокс кардинально сменила имидж.

Ранее стало известно, что бывший муж Меган Фокс снова женится.