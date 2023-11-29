Невиліковна хвороба MELOVIN — як співак реагує на хейт після новини про діабет

Відомий співак MELOVIN в автомобілі. Фото: Instagram MELOVIN

Молодий український виконавець, музикант і композитор MELOVIN дав відверте інтерв’ю. Популярний артист розповів про скандал, який нещодавно відбувся з дружиною воїна ЗСУ, і заявив про хейт, який він отримав після новини про свою хворобу.

Про це MELOVIN розповів під час інтерв’ю сайту Obozrevatel.

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Не так давно на українського співака, який розповів про своє захворювання, налетіла одна з підписниць. Жінка, яка виявилася дружиною українського захисника, побажала MELOVIN піти на передову і отримати контузію, як її чоловік.

"Хай іде на фронт, де мій чоловік вже 1,7 місяців, хай спробує перенести контузію, а не сидить косить. Гидко дивитися", — написала підписниця у коментарях під дописом MELOVIN у TikTok.

Коментар під відео MELOVIN про свою хворобу. Фото: скриншот з TikTok

Втім, український артист не став їй різко відповідати, а побажав, щоб чоловік повернувся живим і здоровим. Також MELOVIN зазначив, що останнім часом кількість негативних коментарів у інформаційному просторі різко збільшилася.

"Я побажав усього найкращого, і щоб чоловік повернувся з фронту живим і здоровим. Я розумію, що їй важко. Хоча мене це все дуже зачіпає, тому що нічого поганого не зробив. Але при цьому, намагаюся постійно нагадувати собі, що це все не просто так відбувається. Негативних відгуків та коментарів в інфопросторі протягом останнього часу значно побільшало. Люди стали злішими та агресивнішими", — зазначив MELOVIN.

Думка MELOVIN про хейт щодо особистого

Український співак заявив, що він чекав на велику кількість критики на свою адресу. Втім, є багато й тих, хто підтримав виконавця, коли він розповів про свою проблему.

"Припускав, що буде чимало хейту. Але отримав і неймовірну підтримку. І кількість людей, які тепло відгукнулися, дуже велика. Розповідають свої історії. Наприклад, пишуть люди у віці, які досі не сказали рідним, що у них цукровий діабет. Роблять уколи інсуліну, ховаючись у туалеті і не кажучи про це своїм сім’ям", — також пояснив співак.

Український співак Melovin на фотосесії. Фото: Instagram Melovin

Новина про хворобу MELOVIN

Не так давно український артист повідомив про те, що в нього страшне захворювання. Спочатку він не казав, про яку хворобу йдеться, а тільки повідомив про неї.

Але пізніше MELOVIN заявив, що лікарі діагностували у нього цукровий діабет у 26 років. За словами артиста, йому ця хвороба передалася за генетикою, а дізнався він про неї зовсім випадково, коли всі бачили у нього різку зміну ваги.

"У мене цукровий діабет. У 26 років. Це генетична хвороба, і в мене вона спадкова. Це трохи страшно, 99% людей дізнаються про цю хворобу випадково, коли приходять до лікаря діагностувати щось інше. Така сама історія сталася і в мене. Всі помічали, що в мене постійно стрибала вага. Зараз я схуд на 15 кілограмів. Але, незважаючи ні на що, я себе фантастично почуваю", — заявив MELOVIN.

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