Неизлечимая болезнь MELOVIN — как певец реагирует на хейт после новости о диабете

Известный певец MELOVIN в автомобиле. Фото: Instagram MELOVIN

Молодой украинский исполнитель, музыкант и композитор MELOVIN дал откровенное интервью. Популярный артист рассказал о скандале, который недавно произошел с женой воина ВСУ, и заявил о хейте, который он получил после новости о своей болезни.

Об этом MELOVIN рассказал во время интервью сайту Obozrevatel.

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Не так давно на украинского певца, который рассказал о своем заболевании, налетела одна из подписчиц. Женщина, оказавшаяся женой украинского защитника, пожелала MELOVIN пойти на передовую и получить контузию, как ее муж.

"Пусть идет на фронт, где мой муж уже 1,7 месяца, пусть попробует перенести контузию, а не сидит косит. Противно смотреть", — написала подписчица в комментариях под постом MELOVIN в TikTok.

Комментарий под видео MELOVIN о своей болезни. Фото: скриншот из TikTok

Впрочем, украинский артист не стал ей резко отвечать, а пожелал, чтобы муж вернулся живым и здоровым. Также MELOVIN отметил, что в последнее время количество негативных комментариев в информационном пространстве резко увеличилось.

"Я пожелал всего наилучшего, и чтобы муж вернулся с фронта живым и здоровым. Я понимаю, что ей тяжело. Хотя меня это все очень затрагивает, потому что ничего плохого не сделал. Но, при этом, стараюсь постоянно напоминать себе, что это все не просто так происходит. Негативных отзывов и комментариев в инфопространстве в последнее время значительно увеличилось. Люди стали злее и агрессивнее", — отметил MELOVIN.

Мнение MELOVIN о хейте касательно личного

Украинский певец заявил, что он ожидал большое количество критики в свой адрес. Впрочем, есть и те, кто поддержал исполнителя, когда он рассказал о своей проблеме.

"Предполагал, что будет немало хейта. Но получил и невероятную поддержку. И количество откликнувшихся людей очень велико. Рассказывают свои истории. Например, пишут люди в возрасте, которые до сих пор не сказали родным, что у них сахарный диабет. Делают уколы инсулина, прячась в туалете и не говоря об этом своим семьям", — также объяснил певец.

Украинский певец Melovin на фотосессии. Фото: Instagram Melovin

Новость о болезни MELOVIN

Не так давно украинский артист сообщил о том, что у него страшное заболевание. Сначала он не говорил, о какой болезни идет речь, а только сообщил о ней.

Но позже MELOVIN заявил, что врачи диагностировали у него сахарный диабет в 26 лет. По словам артиста, ему эта болезнь передалась по генетике, а узнал он о ней совершенно случайно, когда все видели у него резкое изменение веса.

"У меня сахарный диабет. В 26 лет. Это генетическая болезнь, и у меня она наследственная. Это немного страшно, 99% людей узнают об этой болезни случайно, когда приходят к врачу диагностировать что-то другое. Такая же история произошла и у меня. Все замечали, что у меня постоянно прыгал вес. Сейчас я похудел на 15 килограмм. Но, несмотря ни на что, я себя фантастически чувствую", — заявил MELOVIN.

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