Сестра співака MELOVIN загинула під час обстрілу Одеси

Співак MELOVIN. Фото: Instagram/melovin_official

Минулого місяця, а саме 15 березня, окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі. Тоді загинув 21 українець, серед яких була близька людина співака MELOVIN. Тільки зараз 27-річний артист зізнався — це була його сестра.

Про це артист розповів в інтерв’ю виданню INSIDER.UA.

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MELOVIN втратив сестру

Того трагічного дня Костянтин Бочаров (справжнє ім’я співака) опублікував сторіз, в якому текстово на чорному фоні повідомив — його серце не витримує і він втратив ще одну рідну людину. Понад місяць артист не коментував втрату та не розповідав подробиць.

"Нещодавно під час обстрілу я втратив сестру. Памʼятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув посмішку і поїхав… До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: "Життя — це тут і зараз. Не треба зволікати", — зізнався артист.

Яка саме сестра загинула та інші подробиці, співак не став розповідати. Водночас MELOVIN згадав про родину та зазначив: його батьки живуть в Одесі, звідки родом артист.

"За першої-ліпшої нагоди я намагаюся приїздити туди на кілька днів, а може, і більше. Цього року був у рідному місті двічі: у січні та в березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом", — розповів MELOVIN.

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Ігор Кондратюк вболівав за MELOVIN на Нацвідборі "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що в Alyona Alyona померла близька подруга.