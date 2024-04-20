Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow MELOVIN зізнався, що його сестра загинула під час обстрілу Одеси arrow

MELOVIN зізнався, що його сестра загинула під час обстрілу Одеси

20 квітня 2024 10:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Сестра співака MELOVIN загинула під час обстрілу Одеси
Співак MELOVIN. Фото: Instagram/melovin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого місяця, а саме 15 березня, окупанти вдарили балістичними ракетами по Одесі. Тоді загинув 21 українець, серед яких була близька людина співака MELOVIN.  Тільки зараз 27-річний артист зізнався — це була його сестра. 

Про це артист розповів в інтерв’ю виданню INSIDER.UA.

Читайте також:

MELOVIN втратив сестру

Того трагічного дня Костянтин Бочаров (справжнє ім’я співака) опублікував сторіз, в якому текстово на чорному фоні повідомив — його серце не витримує і він втратив ще одну рідну людину. Понад місяць артист не коментував втрату та не розповідав подробиць.

"Нещодавно під час обстрілу я втратив сестру. Памʼятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув посмішку і поїхав… До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: "Життя — це тут і зараз. Не треба зволікати", — зізнався артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by INSIDER.UA (@insidersua)

Яка саме сестра загинула та інші подробиці, співак не став розповідати. Водночас MELOVIN згадав про родину та зазначив: його батьки живуть в Одесі, звідки родом артист. 

"За першої-ліпшої нагоди я намагаюся приїздити туди на кілька днів, а може, і більше. Цього року був у рідному місті двічі: у січні та в березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом", — розповів MELOVIN.

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер Ігор Кондратюк вболівав за MELOVIN на Нацвідборі "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що в Alyona Alyona померла близька подруга.

смерть
родина
Melovin
обстріли
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться