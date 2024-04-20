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MELOVIN признался, что его сестра погибла при обстреле Одессы

20 апреля 2024 10:49
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Стас Кожушко
Редактор
Сестра певца MELOVIN погибла во время обстрела Одессы
Певец MELOVIN. Фото: Instagram/melovin_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом месяце, а именно 15 марта, оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. Тогда погиб 21 украинец, среди которых был близкий человек певца MELOVIN. Только сейчас 27-летний артист признался — это была его сестра.

Об этом артист рассказал в интервью изданию INSIDER.UA.

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В тот трагический день Константин Бочаров (настоящее имя певца) опубликовал сториз, в котором текстово на черном фоне сообщил — его сердце не выдерживает и он потерял еще одного родного человека. Более месяца артист не комментировал утрату и не рассказывал подробности.

"Недавно во время обстрела я потерял сестру. Помните, когда после взрыва МЧС-ники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и поехал... До абсурда, но именно это и помогло мне прийти в себя и понять: "Жизнь — это здесь и сейчас. Не надо медлить", — признался артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Какая именно сестра погибла и другие подробности певец не стал рассказывать. В то же время, MELOVIN вспомнил о семье и отметил: его родители живут в Одессе, откуда родом артист.

"При любой возможности я пытаюсь приезжать туда на несколько дней, а может, и больше. В этом году был в родном городе дважды: в январе и в марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом", — рассказал MELOVIN.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Игорь Кондратюк болел за MELOVIN на Нацотборе "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что у Alyona Alyona умерла близкая подруга.

смерть
семья
Melovin
обстрелы
украинские звезды

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