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Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка

13 грудня 2023 16:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка
Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Міка Ньютон показала підписникам кумедні спільні фото з чоловіком та його дитячі світлини. Виявилось, що американець приміряв на себе образ козака.

Артистка розмістила фото в instagram.

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Міка Ньютон вдягла чоловіка в шаровари

Українська співачка Міка Ньютон, яка у 2011 році на конкурсі Євробачення посіла четверте місце, показала рідкісні сімейні фото. Вона таким чином привітала свого чоловіка-американця з днем народження.

На знімках видно, що на весіллі пари чоловік співачки надягнув вишиту сорочку, шаровари та шапку з чорного хутра і червоного атласу.

Міка Ньютон та її чоловік
Міка Ньютон з чоловіком на весіллі. Фото: instagram.com/mikanewton/
Міка Ньютон з чоловіком на весіллі.
Міка Ньютон з чоловіком на весіллі. Фото: instagram.com/mikanewton/

Також Ньютон показала дитячі світлини чоловіка Кріса Сааведра. Американець смішно позує на фотографіях.

"Я так тебе люблю, і це таке щастя, що ти є в моєму житті. Ти моя опора! Ти така особлива і унікальна людина. Я так пишаюся усім, чого ти досяг, бо ти так важко працюєш. Ти надихаєш всіх нас. Ти найкращий чоловік, який у мене коли-небудь був!" — підписала світлини співачка.

Чоловік Міки Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Нагадаємо, що дружина Тимура Мірошниченка була проти їхніх стосунків.

Раніше одна з співачок відмовилась від боротьби у Нацвідборі.

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