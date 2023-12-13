Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа
Певица Мика Ньютон показала подписчикам забавные совместные фото с мужем и его детскими фотографиями. Оказалось, что американец примерил образ казака.
Артистка разместила фото в instagram.
Мика Ньютон надела мужчину в шаровары
Украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году на конкурсе Евровидения заняла четвёртое место, показала редкие семейные фото. Она таким образом приветствовала своего мужа-американца с днем рождения.
На снимках видно, что на свадьбе пары мужчина певицы надел вышитую рубашку, шаровары и шапку из черного меха и красного атласа.
Также Ньютон показала детские фотографии мужчины Криса Сааведра. Американец смешно позирует на фотографии.
"Я так тебя люблю, и это такое счастье, что ты есть в моей жизни. Ты моя опора! Ты такой особенный и уникальный человек. Я так горжусь всем, чего ты достиг, потому что ты так тяжело работаешь. Ты вдохновляешь всех нас. Ты лучший мужчина, который у меня когда-либо был!" — подписала фотографии певица.
Напомним, что жена Тимура Мирошниченко была против их отношений.
Ранее одна из певиц отказалась от борьбы в Нацотборе.
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