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Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа

13 декабря 2023 16:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа
Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Мика Ньютон показала подписчикам забавные совместные фото с мужем и его детскими фотографиями. Оказалось, что американец примерил образ казака.

Артистка разместила фото в instagram.

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Мика Ньютон надела мужчину в шаровары

Украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году на конкурсе Евровидения заняла четвёртое место, показала редкие семейные фото. Она таким образом приветствовала своего мужа-американца с днем рождения.

На снимках видно, что на свадьбе пары мужчина певицы надел вышитую рубашку, шаровары и шапку из черного меха и красного атласа.

Мика Ньютон и ее муж
Мика Ньютон с мужчиной на свадьбе. Фото: instagram.com/mikanewton/
Мика Ньютон с мужчиной на свадьбе.
Мика Ньютон с мужчиной на свадьбе. Фото: instagram.com/mikanewton/

Также Ньютон показала детские фотографии мужчины Криса Сааведра. Американец смешно позирует на фотографии.

"Я так тебя люблю, и это такое счастье, что ты есть в моей жизни. Ты моя опора! Ты такой особенный и уникальный человек. Я так горжусь всем, чего ты достиг, потому что ты так тяжело работаешь. Ты вдохновляешь всех нас. Ты лучший мужчина, который у меня когда-либо был!" — подписала фотографии певица.

Мужчина Мики Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Напомним, что жена Тимура Мирошниченко была против их отношений.

Ранее одна из певиц отказалась от борьбы в Нацотборе.

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