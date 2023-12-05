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Миколайчик завітав — Інна Мірошниченко показала подарунок за кілька тисяч доларів

5 грудня 2023 17:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Миколайчик завітав — Інна Мірошниченко показала подарунок за кілька тисяч доларів
Тимур Мірошниченко з дружиною Інною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Дружина ведучого Тимура Мірошниченка — Інна розказала, що Святий Миколай завітав до її родини на день раніше. У родини вже стоїть ялинка і сьогодні Інна і діти знайшли під нею подарунки.

Про це жінка розповіла у своєму Instagram.

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Інна Мірошниченко, яка веде свій блог, у якому розповідає про свою родину і материнство, опублікувала сторіс у яких розповіла, що до їхньої родини завітав Миколайчик. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/_inna_mi_/

До свята Інна під ялинкою знайшла недешевий подарунок — новенький IPhone 15, який коштує від 44 до 65 тисяч гривень, в залежності від об'єму пам'яті.   

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/_inna_mi_/

У сторіс блогерка подякувала коханому чоловіку — Тимуру Мірошниченку — за такий подарунок. І додала, що старий телефон точно не пропаде, адже його майже одразу вподобала 5-річна донька Мія.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/_inna_mi_/

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка показала прийомного сина після операції. 

Також ми писали, що Тимур Мірошниченко отримав знакову винагороду. 

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