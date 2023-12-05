Николайчик пришел — Инна Мирошниченко показала подарок за несколько тысяч долларов
Жена ведущего Тимура Мирошниченко — Инна рассказала, что Святой Николай посетил ее семью днем ранее. У семьи уже стоит елка и сегодня Инна и дети обнаружили под ней подарки.
Об этом женщина рассказала в своем Instagram.
Похвасталась обновкой
Инна Мирошниченко, которая ведет блог, в котором рассказывает о своей семье и материнстве, опубликовала сторис в которых рассказала, что их семью посетил Николайчик.
К празднику Инна под елкой нашла недешевый подарок – новенький iPhone 15, который стоит от 44 до 65 тысяч гривен, в зависимости от объема памяти.
В сторис блогер поблагодарила любимого мужчину — Тимура Мирошниченко — за такой подарок. И добавила, что старый телефон точно не пропадет, ведь его почти сразу присвоила 5-летняя дочь Мия.
Напомним, жена Тимура Мирошниченко показала приемного сына после операции.
Также мы писали, что Тимур Мирошниченко получил знаковое вознаграждение.
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