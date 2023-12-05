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Николайчик пришел — Инна Мирошниченко показала подарок за несколько тысяч долларов

5 декабря 2023 17:57
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Николайчик пришел — Инна Мирошниченко показала подарок за несколько тысяч долларов
Тимур Мирошниченко с супругой Инной. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Жена ведущего Тимура Мирошниченко — Инна рассказала, что Святой Николай посетил ее семью днем ранее. У семьи уже стоит елка и сегодня Инна и дети обнаружили под ней подарки.

Об этом женщина рассказала в своем Instagram.

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Инна Мирошниченко, которая ведет блог, в котором рассказывает о своей семье и материнстве, опубликовала сторис в которых рассказала, что их семью посетил Николайчик.

 

Скриншот со страниц instagram.com/_inna_mi_/

К празднику Инна под елкой нашла недешевый подарок – новенький iPhone 15, который стоит от 44 до 65 тысяч гривен, в зависимости от объема памяти.

 

Скриншот со сторис instagram.com/_inna_mi_/

В сторис блогер поблагодарила любимого мужчину — Тимура Мирошниченко — за такой подарок. И добавила, что старый телефон точно не пропадет, ведь его почти сразу присвоила 5-летняя дочь Мия.

 

Скриншот со сторис instagram.com/_inna_mi_/

Напомним, жена Тимура Мирошниченко показала приемного сына после операции.

Также мы писали, что Тимур Мирошниченко получил знаковое вознаграждение.

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