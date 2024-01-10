Міс Україна-Всесвіт показала себе у вазі 72 кілограми

instagram.com/neplyah

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях показала, який вигляд мала більше року тому, коли була у вазі 72 кілограми. І розповіла про те, як слідкує за своїм здоров'ям зараз.

Цим поділилася у своєму Instagram.

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Відчувала себе на 36 років

Модель і переможниця відомого конкурсу краси щойно повернулася з гірськолижного курорту Куршавель у Франції.

Дівчина, яка раніше мала зайву вагу, поділилася, що скинула ще півтора кілограми поки була у відпустці.

Скриншот зі сторіс instagram.com/neplyah

"Коли накатала собі мінус 1,5 кг, ще й з тим, що на сніданок кожного ранку їла млинці", — похизувалася Аня.

Дівчина розповіла, як слідкує за своїм фізичним станом за допомогою програми у телефоні. Зараз вона важить 57 кілограмів, а вік її тіла — 15 років, хоча вона себе на них і не почуває.

Скриншот зі сторіс instagram.com/neplyah

"На 15 я себе точно не відчуваю, але вічно 22 це про мене", — написала блогерка.

Після початку повномасштабного вторгнення Аня набрала 12 кілограмів, адже заїдала стрес. Тоді вона важила 72 кілограми. Модель поділилася фото, який вигляд вона мала тоді і показала, який має зараз.

Скриншот зі сторіс instagram.com/neplyah

"Тут я себе відчувала на всі не мої 36, і нагадаю, що худнути мене змотивував найбільше стан здоровʼя, бо у мене постійно стрибав тиск і зʼявилася протрузія у попереку, нести цю важку ношу у 72 кг", — поділилася дівчина.

З того часу Неплях схудла на 15 кілограмів і зараз добре себе почуває.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" шокувала підписників своєю зачіскою-ялинкою.

Також ми писали, що українська "Міс Всесвіт" заразилася коронавірусом.