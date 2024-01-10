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Мисс Украина-Вселенная показала себя в весе 72 килограмма

10 января 2024 15:08
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Мисс Украина-Вселенная показала себя в весе 72 килограмма
instagram.com/neplyah
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная"-2021 Анна Неплях показала, как выглядела более года назад, когда была в весе 72 килограмма. И рассказала о том, как следит за своим здоровьем сейчас.

Этим поделилась в своем Instagram.

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Чувствовала себя на 36 лет

Модель и победительница известного конкурса красоты только что вернулась с горнолыжного курорта Куршавель во Франции.

Девушка, у которой раньше был лишний вес, поделилась, что сбросила еще полтора килограмма пока была в отпуске.

 

Скриншот со сторис instagram.com/neplyah

"Когда накатала себе минус 1,5 кг, еще и с тем, что на завтрак каждое утро ела блины", — похвасталась Аня.

Девушка рассказала, как следит за своим физическим состоянием с помощью программы в телефоне. Сейчас она весит 57 килограммов, а возраст ее тела – 15 лет, хотя она себя на них и не чувствует.

 

Скриншот со сторис instagram.com/neplyah

"На 15 я себя точно не чувствую, но вечно 22 это обо мне", — написала блогер.

После начала полномасштабного вторжения Аня набрала 12 кг, ведь заедала стресс. Тогда она весила 72 килограмма. Модель поделилась фото, как выглядела она тогда и показала, какой вид имеет сейчас.

 

Скриншот со сторис instagram.com/neplyah

"Здесь я себя чувствовала на все не мои 36, и напомню, что худеть меня мотивировало состояние здоровья, потому что у меня постоянно прыгало давление и появилась протрузия в пояснице, нести эту тяжелую ношу в 72 кг", — поделилась девушка.

С тех пор Неплях похудела на 15 килограммов и сейчас хорошо себя чувствует.

 

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" шокировала подписчиков своей прической-елкой.

Также мы писали, что украинская "Мисс Вселенная" заразилась коронавирусом.

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