"Міс Україна Всесвіт" шокувала підписників своєю зачіскою-ялинкою

"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях. Фото: .instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, яка в свій час виграла "Міс Україна Всесвіт", поділилася незвичайною фотосесією. Вона разом із своєю подругою Кірою Єреміною створили зачіски, які нагадують ялинки.

Дівчина виклала фотосесію в instagram.

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Анна Неплях разом з подругою надихалися фотосесіями закордонних зірок, які також перетворювали свої голови на новорічні дерева. Такими образами вони хотіли здивувати та підняти настрій українцям.

Дівчата також обрали сукні у традиційних новорічних кольорах — червоний та зелений.

"Жіноча дружба — така цікава штука ", — підписали фото дівчата.

Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/

Підписники шоковані зачісками дівчат

Прихильники висловили своє захоплення від краси дівчат та креативної задумки фотосесії. Проте пролунала і думка про поширення "радянських наративів" такими знімками.

Дівчат, ви дуже гарні, але мене одну рубануло, що фотосесія схожа на "я сумую за срср 2.0"? Всі кацапські блогери розганяють семе цей наратив. І ялинка в "дождікє", ну прям, як в їх модних наративах 2024? Ань, чому саме така фотосесія?

Уособлення року Дракона.

Який у тебе розкішний зріст!

Яке дніще, це просто жлобство і несмак. Якби вас розбомбили росіяни, ніхто б не засмутився.

Дівчата, це кайф!

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