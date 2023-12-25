"Міс Україна Всесвіт" шокувала підписників своєю зачіскою-ялинкою
Анна Неплях, яка в свій час виграла "Міс Україна Всесвіт", поділилася незвичайною фотосесією. Вона разом із своєю подругою Кірою Єреміною створили зачіски, які нагадують ялинки.
Дівчина виклала фотосесію в instagram.
"Міс Україна Всесвіт" перетворилась на ялинку
Анна Неплях разом з подругою надихалися фотосесіями закордонних зірок, які також перетворювали свої голови на новорічні дерева. Такими образами вони хотіли здивувати та підняти настрій українцям.
Дівчата також обрали сукні у традиційних новорічних кольорах — червоний та зелений.
"Жіноча дружба — така цікава штука ", — підписали фото дівчата.
Підписники шоковані зачісками дівчат
Прихильники висловили своє захоплення від краси дівчат та креативної задумки фотосесії. Проте пролунала і думка про поширення "радянських наративів" такими знімками.
- Дівчат, ви дуже гарні, але мене одну рубануло, що фотосесія схожа на "я сумую за срср 2.0"? Всі кацапські блогери розганяють семе цей наратив. І ялинка в "дождікє", ну прям, як в їх модних наративах 2024? Ань, чому саме така фотосесія?
- Уособлення року Дракона.
- Який у тебе розкішний зріст!
- Яке дніще, це просто жлобство і несмак. Якби вас розбомбили росіяни, ніхто б не засмутився.
- Дівчата, це кайф!
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