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"Міс Україна Всесвіт" шокувала підписників своєю зачіскою-ялинкою

25 грудня 2023 13:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
"Міс Україна Всесвіт" шокувала підписників своєю зачіскою-ялинкою
"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях. Фото: .instagram.com/neplyah/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Анна Неплях, яка в свій час виграла "Міс Україна Всесвіт", поділилася незвичайною фотосесією. Вона разом із своєю подругою Кірою Єреміною створили зачіски, які нагадують ялинки.

Дівчина виклала фотосесію в instagram.

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Анна Неплях разом з подругою надихалися фотосесіями закордонних зірок, які також перетворювали свої голови на новорічні дерева. Такими образами вони хотіли здивувати та підняти настрій українцям.

Дівчата також обрали сукні у традиційних новорічних кольорах — червоний та зелений.

"Жіноча дружба — така цікава штука ", — підписали фото дівчата.

Анна Неплях
Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях
Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях
Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях
Анна Неплях з подругою. Фото: instagram.com/neplyah/

Підписники шоковані зачісками дівчат

Прихильники висловили своє захоплення від краси дівчат та креативної задумки фотосесії. Проте пролунала і думка про поширення "радянських наративів" такими знімками. 

  • Дівчат, ви дуже гарні, але мене одну рубануло, що фотосесія схожа на "я сумую за срср 2.0"? Всі кацапські блогери розганяють семе цей наратив. І ялинка в "дождікє", ну прям, як в їх модних наративах 2024? Ань, чому саме така фотосесія?
  • Уособлення року Дракона.
  • Який у тебе розкішний зріст!
  • Яке дніще, це просто жлобство і несмак. Якби вас розбомбили росіяни, ніхто б не засмутився.
  • Дівчата, це кайф!

Раніше ми писали, що Тоня Матвієнко прокоментувала присутність одіозних "Кроликів" на похороні її мами.

Нагадаємо, що Кортні Кардаш'ян показала свого новонародженого сина.

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