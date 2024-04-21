Ангеліна Усанова продемонструвала фігуру у купальнику — фото

Міс Україна Всесвіт-2023 Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова вирушила до Єгипту, щоб поборотися за титул Miss Eco International 2024. Модель показала, як готується до конкурсу купальників у Хургаді.

Відповідні світлини вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Ангеліна Усанова засвітила струнку талію у купальнику

"Міс Всесвіт Україна" прибула до Єгипту, щоб позмагатися за титул Miss Eco International-2024. Конкурс організували для того, щоб привернути уваги світу до збереження планети та її екології. Переможниця конкурсу автоматично стане Послом доброї волі ООН з питань екології та довкілля.

Miss Eco International-2024 розпочався 17 квітня та буде тривати до 28 квітня.

Представниця від України Ангеліна Усанова показала, як готується до фіналу конкурсу. Модель приміряла закритий купальник бежевого кольору, прикрашений блискітками. Вона доповнила образ босоніжками на підборах тілесного кольору, масивними сонцезахисними окулярами та міні-шортами жовтого кольору.

Ангеліна Усанова — співачка, авторка пісень, музикант. Модель приділяє велику частину свого життя духовному розвитку. Після закінчення навчання в Австрії та Індії вона здобула титул майстра йоги.

На початку війни модель допомагала українцям, які евакуювалися за кордон. Усанова на благодійних концертах збирала кошти на закупівлю гуманітарної допомоги та шукала житло у Європі для біженців.

Нагадаємо, раніше організатори "Міс Всесвіт Україна" назвали головні помилки при заповненні анкети на кастинг. Також ми розповідали, що українка зачарувала вишуканою сукнею для "Міс Світу-2024".