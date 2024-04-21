Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мисс Украина Вселенная похвасталась стройными ножками в купальнике arrow

Мисс Украина Вселенная похвасталась стройными ножками в купальнике

21 апреля 2024 15:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ангелина Усанова продемонстрировала фигуру в купальнике.
Мисс Украина Вселенная-2023 Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова отправилась в Египет, чтобы сразиться за титул Miss Eco International 2024. Модель показала, как готовится к конкурсу купальников в Хургаде.

Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Ангелина Усанова засветила стройную талию в купальнике

"Мисс Вселенная Украина" прибыла в Египет, чтобы побороться за титул Miss Eco International-2024. Конкурс организовали для того, чтобы привлечь внимание мира к сохранению планеты и ее экологии. Победительница конкурса автоматически станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.

Miss Eco International-2024 начался 17 апреля и продлится до 28 апреля.

Представительница Украины Ангелина Усанова показала, как готовится к финалу конкурса. Модель примеряла закрытый купальник бежевого цвета, украшенный блестками. Она дополнила образ босоножками на каблуке телесного цвета, массивными солнцезащитными очками и мини-шортами желтого цвета.

Ангелина Усанова — певица, автор песен, музыкант. Модель уделяет большую часть своей жизни духовному развитию. После окончания учебы в Австрии и Индии она получила титул мастера йоги.

В начале войны модель помогала украинцам, которые эвакуировались за границу. Усанова на благотворительных концертах собирала средства на закупку гуманитарной помощи и искала жилье в Европе для беженцев.

Напомним, ранее организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг. Также мы рассказывали, что украинка очаровала изысканным платьем для "Мисс Мира-2024".

мода
конкурс красоты
модель
украинские звезды
красота
фигура
купальник
образ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд