Ангелина Усанова продемонстрировала фигуру в купальнике.

Мисс Украина Вселенная-2023 Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова отправилась в Египет, чтобы сразиться за титул Miss Eco International 2024. Модель показала, как готовится к конкурсу купальников в Хургаде.

Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице Instagram.

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"Мисс Вселенная Украина" прибыла в Египет, чтобы побороться за титул Miss Eco International-2024. Конкурс организовали для того, чтобы привлечь внимание мира к сохранению планеты и ее экологии. Победительница конкурса автоматически станет Послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.

Miss Eco International-2024 начался 17 апреля и продлится до 28 апреля.

Представительница Украины Ангелина Усанова показала, как готовится к финалу конкурса. Модель примеряла закрытый купальник бежевого цвета, украшенный блестками. Она дополнила образ босоножками на каблуке телесного цвета, массивными солнцезащитными очками и мини-шортами желтого цвета.

Ангелина Усанова — певица, автор песен, музыкант. Модель уделяет большую часть своей жизни духовному развитию. После окончания учебы в Австрии и Индии она получила титул мастера йоги.

В начале войны модель помогала украинцам, которые эвакуировались за границу. Усанова на благотворительных концертах собирала средства на закупку гуманитарной помощи и искала жилье в Европе для беженцев.

Напомним, ранее организаторы "Мисс Вселенная Украина" назвали главные ошибки при заполнении анкеты на кастинг. Также мы рассказывали, что украинка очаровала изысканным платьем для "Мисс Мира-2024".