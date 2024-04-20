Головні помилки в заявках на "Міс Всесвіт Україна"

"Міс Всесвіт Україна 2023" співачка, авторка пісень Ангеліна Усанова. Фото: Instagram/missukraine_universe

Напередодні організатори конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна" оголосив кастинг. Вони отримали вже сотні заявок, втім наголосили — багато хто робить помилки.

Про це йдеться в соцмережах "Міс Всесвіт Україна".

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Помилки у заявках на "Міс Всесвіт Україна"

За словами оргкомітету конкурсу краси найпоширеніша помилка — не відповідати на всі запитання в анкеті. Це може розцінюватися як те, що потенційні учасниці не мають серйозних намірів. Також не рекомендується залишати посилання на закриті профілі в соцмережах. Організатори наголошують — вони повинні бачити, що про себе красуні транслюють світові.

В "Міс Всесвіт Україна" наголосили на ще одній помилці, якої припускаються потенційні учасниці конкурсу краси.

"Заповнювати анкету на поспіх. Оргкомітет переглядає сотні, тисячі анкет. Співбесіди будуть проводитися лише з тими кандидатками, чиї анкети були найяскравішими. Ваші відповіді повинні розкривати вашу особистість та мотивацію до участі", — підсумували організатори.

Зазначимо, що минулого року титул "Міс Всесвіт Україна" отримала співачка, авторка пісень Ангеліна Усанова. На міжнародному конкурсі вона не потрапила до ТОП-20.

Вимоги до учасниць "Міс Всесвіт Україна"

Всі кандидатки повинні мати українське громадянство та активну життєву позицію. З минулого року в конкурсі дозволено брати участь одруженим та розлученим жінкам, мамам та вагітним жінкам. Обов'язкових вимог до віку учасниці, зросту та параметрів не висувається.

Вітаються вільне володіння англійською мовою, ораторські здібності, цілеспрямованість, цікава професія, соціальні внески та бажання заявити про себе світу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект оголосив перший у світі конкурс краси. Також ми розповідали, що українка зачарувала вишуканою сукнею для "Міс Світу-2024".