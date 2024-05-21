Ангеліна Усанова стрибнула з мосту у Непалі — фото

Miss Eco International 2024 Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Переможниця конкурсу краси "Eco International-2024" Ангеліна Усанова показала, як відпочиває після виснажливих дефіле. Замість того, щоб засмагати на сонечку, модель полюбляє екстремальні види спорту. Зірка наважилася стрибнути з мосту у Непалі.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Ангеліна Усанова стрибнула з мосту

Українська модель полюбляє активні види відпочинку та вирішила поділитися із підписниками, як вона проводить свою відпустку у Непалі.

Усанова вперше спробувала банджі джампінг і їй настільки сподобалося, що зірка вирішила стрибнути з мосту висотою більше 40 метрів декілька разів поспіль.

Модель показала мальовничі краєвиди міста Покхара.

"Перший раз банджі — чотири рази поспіль — 404 м загалом", — написала переможниця "Eco International-2024".

Miss Eco International 2024 Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Наприкінці квітня Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024, який проходив у столиці Єгипту Каїрі. Модель стала послом доброї волі ООН з екології та довкілля, а також учасницею програм, які допомагають планеті.

Раніше організатори конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна" повідомили, що отримали сотні заявок на конкурс і пояснили, які помилки найчастіше роблять потенційні учасниці. А також українка зачарувала вишуканою сукнею для "Міс Світу-2024".