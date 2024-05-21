Ангелина Усанова прыгнула с моста в Непале.

Miss Eco International 2024 года Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Победительница конкурса красоты "Eco International-2024" Ангелина Усанова показала, как отдыхает после изнурительных дефиле. Вместо того чтобы загорать на солнышке, модель любит экстремальные виды спорта. Звезда решилась прыгнуть с моста в Непале.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Украинская модель любит активные виды отдыха и решила поделиться с подписчиками, как она проводит свой отпуск в Непале.

Усанова впервые попробовала банджи джампинг и ей настолько понравилось, что звезда решила прыгнуть с моста высотой более 40 метров несколько раз подряд.

Модель показала живописные виды города Покхара.

"Первый раз банджи — четыре раза подряд — 404 м в целом", — написала победительница "Eco International-2024".

Miss Eco International 2024 года Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 года Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 года Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 года Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Miss Eco International 2024 года Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

В конце апреля Ангелина Усанова победила в международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024, который проходил в столице Египта Каире. Модель стала послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде, а также участником программ, которые помогают планете.

Ранее организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная Украина" сообщили, что получили сотни заявок на конкурс и объяснили, какие ошибки чаще всего совершают потенциальные участницы. А также украинка очаровала изысканным платьем для "Мисс Мира-2024".