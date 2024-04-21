Міша Крупін заявив про готовність мобілізуватися — подробиці

Український співак Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Відомий український співак та фронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін зізнався про те, чи готовий стати на захист України. Артист вважає, що рано чи пізно доведеться мобілізуватися навіть жінкам.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН.

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Міша Крупін про мобілізацію

Артист добровільно після початку повномасштабного вторгнення став на облік у військкомат та вважає, що кожен українець має бути готовим захищати свою Батьківщину.

"У нас немає примусової мобілізації, а воювати доведеться всім. Якщо всі не боронитимуть свою країну, то нічого не буде взагалі. Тому що ми воюємо, наша країна воює з величезною армією, і нашим хлопцям доводиться протистояти цій навалі. Поповнювати лави — це обов'язок кожного громадянина країни, музиканта в тому числі. Тому, хто здатен воювати — той іде, і це нормально", — заявив співак.

Музикант зазначає про те, що не обов'язково кожен повинен йти на передову, виборювати перемогу можна займаючись своєю справою у війську. Артист вважає, що рано чи пізно доведеться мобілізуватися навіть жінкам.

"У нас сприймають мобілізацію так, що тебе одразу закинуть кудись під Авдіївку, але ж насправді все не так. Можу сказати, що мобілізуватися доведеться всім. І навіть, мабуть, жінкам", — додав співак.

Міша Крупін допомагає військовим

Ще до анексії Криму та окупації Донецької та Луганської області у 2014 році, артист довгий час працював в Росії, а його продюсером був Юрій Бардаш, який у цьому році проміняв український паспорт на російський.

Однак після початку повномасштабного вторгнення артист активно волонтерив, допомагав військовим та їздив разом із "Культурним десантом" підтримувати моральний дух наших бійців на передовій.

Артист і зараз організовує благодійні виступи та публікує на своїй сторінці збори на потреби наших захисників.

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