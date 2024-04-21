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Миша Крупин признался, готов ли пойти на фронт, если получит повестку

21 апреля 2024 18:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Миша Крупин заявил о готовности мобилизоваться.
Украинский певец Миша Крупин. Фото: instagram.com/mishakrupin1/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец и фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин признался, готов ли стать на защиту Украины. Артист считает, что рано или поздно придется мобилизоваться даже женщинам.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

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Артист добровольно после начала полномасштабного вторжения стал на учет в военкомат и считает, что каждый украинец должен быть готов защищать свою Родину.

"У нас нет принудительной мобилизации, а воевать придется всем. Если все не будут защищать свою страну, то ничего не будет вообще. Потому что мы воюем, наша страна воюет с огромной армией, и нашим ребятам приходится противостоять этому нашествию. Пополнять ряды — это обязанность каждого гражданина страны, музыканта в том числе. Поэтому, кто способен воевать — тот идет, и это нормально", — заявил певец.

Музыкант отмечает о том, что не обязательно каждый должен идти на передовую, бороться за победу можно занимаясь своим делом в армии. Артист считает, что рано или поздно придется мобилизоваться даже женщинам.

"У нас воспринимают мобилизацию так, что тебя сразу забросят куда-то под Авдеевку, но на самом деле все не так. Могу сказать, что мобилизоваться придется всем. И даже, пожалуй, женщинам", — добавил певец.

Миша Крупин помогает военным

Еще до аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской области в 2014 году, артист долгое время работал в России, а его продюсером был Юрий Бардаш, который в этом году променял украинский паспорт на российский.

Однако после начала полномасштабного вторжения артист активно волонтерил, помогал военным и ездил вместе с "Культурным десантом" поддерживать моральный дух наших бойцов на передовой.

Артист и сейчас организует благотворительные выступления и публикует на своей странице сборы на нужды наших защитников.

Ранее мы писали, что Тимур Мирошниченко признался, посещал ли в военкомат после начала полномасштабного вторжения РФ. А также Григорий Решетник честно признался, пойдет ли защищать Украину.

ВСУ
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Россия
Миша Крупин

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