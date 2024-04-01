Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий телеведучий зізнався, чи піде на фронт по повістці arrow

Відомий телеведучий зізнався, чи піде на фронт по повістці

1 квітня 2024 13:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ведучий Тимур Мірошниченко зізнався, чи готовий до служби у лавах ЗСУ
Український телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Шоумен та відомий телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, чи піде він на фронт, в разі, якщо отримає повістку. Він також зізнався, чи з'являвся до ТЦК після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він розповів в програмі "У ліжку".

Читайте також:

Тімур Мірошниченко готовий стати до лав ЗСУ

Багатодітний телеведучий Тімур Мірошниченко має військове звання молодшого лейтенанта і регулярно відвідує ТЦК та СП для того, щоб оновити свої особисті дані відповідно до українського законодавства. У найближчі дні в Мірошниченка якраз заплановано черговий візит до військкомату.

"Я військовозобов'язаний. Я молодший лейтенант. Я й так в цій системі. От післязавтра йду до ТЦК. Я туди кожні півроку ходжу, тому що мені так потрібно", — повідомив він.

Шоумен зізнався, що в силу своєї професії, має бронювання від військової служби, однак якщо таки отримає повістку, то підпише її. Телеведучий не збирається уникати відповідальності за кордоном.

"У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення, як засіб масової інформації, є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання, але, якщо настане той момент, що все варіантів уже немає, то звісно, я тікати за кордон точно не буду", — зазначив Мірошниченко.

Нагадаємо, Мірошниченко разом із дружиною Інною виховує трьох дітей: доньку Мію, сина Марка та сина Марселя, якого вони всиновили влітку 2023 року. Таким чином телеведучий ще й має право на відстрочку, як багатодітний батько.

Раніше, ми писали, що Інна Мірошниченко ніжно привітала чоловіка зі святом. А раніше Мірошниченки замилували домашньою фотосесією з сином.

ЗСУ
діти
військкомат
військовий облік
українські зірки
мобілізація
ТЦК та СП
Тімур Мірошниченко
Інна Мірошниченко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК