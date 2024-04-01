Ведучий Тимур Мірошниченко зізнався, чи готовий до служби у лавах ЗСУ

Український телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Шоумен та відомий телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, чи піде він на фронт, в разі, якщо отримає повістку. Він також зізнався, чи з'являвся до ТЦК після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він розповів в програмі "У ліжку".

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Багатодітний телеведучий Тімур Мірошниченко має військове звання молодшого лейтенанта і регулярно відвідує ТЦК та СП для того, щоб оновити свої особисті дані відповідно до українського законодавства. У найближчі дні в Мірошниченка якраз заплановано черговий візит до військкомату.

"Я військовозобов'язаний. Я молодший лейтенант. Я й так в цій системі. От післязавтра йду до ТЦК. Я туди кожні півроку ходжу, тому що мені так потрібно", — повідомив він.

Шоумен зізнався, що в силу своєї професії, має бронювання від військової служби, однак якщо таки отримає повістку, то підпише її. Телеведучий не збирається уникати відповідальності за кордоном.

"У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення, як засіб масової інформації, є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання, але, якщо настане той момент, що все варіантів уже немає, то звісно, я тікати за кордон точно не буду", — зазначив Мірошниченко.

Нагадаємо, Мірошниченко разом із дружиною Інною виховує трьох дітей: доньку Мію, сина Марка та сина Марселя, якого вони всиновили влітку 2023 року. Таким чином телеведучий ще й має право на відстрочку, як багатодітний батько.

Раніше, ми писали, що Інна Мірошниченко ніжно привітала чоловіка зі святом. А раніше Мірошниченки замилували домашньою фотосесією з сином.