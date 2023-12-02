Мішель Андраде зізналась, як потрапила в серіал "Корона"

Мішель Андраде зіграла роль в серіалі "Корона". Фото: соцмережі Мішель Андраде

Українська артистка Мішель Андраде знялась у новому сезоні відомого серіалу "Корона". Потрапити на кастинг їй допомогли малознайомі іспанці.

Співачка розповіла деталі в етері програми "Сніданок з 1+1".

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Мішель Андраде зіграла покоївку мільярдера

Нещодавно відбулась прем’єра нового сезону "Корони". На екрані глядачі побачили і українську співачку Мішель Андраде. Вона зіграла невелику роль покоївки, яка працює на яхті єгипетського мільярдера Мохамед Аль-Фаєд. Як відомо, саме його син став коханим чоловіком принцеси Діани.

Співачка поділилася секретом успіху. Вона розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Барселони і там шукала роботу. На її життєвому шляху трапились люди, які поділились з нею інформацією щодо кастингу на цікаву роль.

"Я шукала місце, де можна працювати. І натрапила на контакт однієї дівчинки, у якої був контакт жіночки, у якої в Барселоні є кастингова агенція. Я пішла до неї і розповіла чим займаюся, що у мене в житті коїться, що я з України. Через деякий час вона мені скинула цей кастинг", — розповіла Мішель Андраде.

Мішель Андраде в 6 сезоні "Корони". Фото: скріншот з серіалу

Нагадаємо, що у другій частині заключного сезону серіалу "Корона" з'явиться любовна лінія стосунків принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Художники-постановники ризикнули та відворили відвертий образ принцеси на показі мод в Сент-Ендрюсі в 2002 році. Саме тоді, як говорять, принц Вільям закохався у майбутню дружину.