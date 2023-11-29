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У "Короні" відтворили сміливий вихід Кейт Мідллтон у прозорій сукні

29 листопада 2023 18:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
У "Короні" відтворили сміливий вихід Кейт Мідллтон у прозорій сукні
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У другій частині заключного сезону серіалу "Корона" Мег Белламі, яка зіграла Кейт Міддлтон, відтворила відвертий образ принцеси на показі мод в Сент-Ендрюсі в 2002 році. Саме тоді, як говорять, принц Вільям закохався у майбутню дружину.

Про це пише Daily Mail.

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Серіал Netflix "Корона" завершиться наступного місяця, коли 14 грудня вийде друга частина шостого сезону. У той час як перша частина драми була присвячена принцесі Діані та її відносинам з Доді Аль-Файєдом, друга розповість про молодих принца Вільяма та Кейт Міддлтон, показуючи, як вони зустрілися і закохалися в університеті Сент-Ендрюс у Шотландії.

 

Мег Белламі, яка зіграла Кейт Міддлтон, відтворила відвертий образ принцеси на показі мод в Сент-Ендрюсі в 2002 році. Фото: Netflix
Мег Белламі, яка зіграла Кейт Міддлтон, відтворила відвертий образ принцеси на показі мод в Сент-Ендрюсі в 2002 році. Фото: Netflix

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Shutterstock
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Shutterstock

В одному з епізодів Мег відтворює участь Кейт у благодійному показі мод у прозорій сукні. Поширена думка, що саме тоді принц Вільям глянув на Кейт по-іншому. Він нібито обернувся до свого друга, коли Кейт вийшла на подіум, і сказав "Вау!".

На показі у 2002 році студентка Кейт Міддлтон з'явилася у прозорій сукні без бретелів з контрастною бірюзовою вставкою на грудях. Сукня, створена її однокурсницею Шарлоттою Тодд, була пошита з сітчастої тканини, під якою було видно білизну.

На виготовлення сукні тоді пішло близько 30 фунтів стерлінгів. У 2011 році вона була продана на аукціоні за 80 тисяч фунтів стерлінгів. За словами Шарлотти, яка навчалася на факультеті моди та текстилю в Університеті Західної Англії, сукня спочатку задумувалася як спідниця. Вона створила цю річ для проекту під назвою "Мистецтво спокуси".

Вільям та Кейт були студентами та сусідами по квартирі під час навчання у Сент-Ендрюсі, перш ніж почали зустрічатися. Це сталося в 2001 році, через дев'ять років вони оголосили про заручини і в 2011-му одружилися.

Нагадаємо, вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані.

Раніше Кейт Міддлтон оголила стрункі ніжки у розкішному вбранні.

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