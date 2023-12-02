Мишель Андраде призналась, как попала в сериал "Корона"

Мишель Андраде сыграла роль в сериале "Корона". Фото: соцсети Мишель Андраде

Украинская артистка Мишель Андраде снялась в новом сезоне известного сериала "Корона" . Попасть на кастинг ей помогли малознакомые испанцы.

Певица рассказала детали в эфире программы "Завтрак с 1+1".

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Мишель Андраде сыграла горничную миллиардера

Недавно состоялась премьера нового сезона "Короны". На экране зрители увидели и украинскую певицу Мишель Андраде. Она сыграла небольшую роль горничной, работающей на яхте египетского миллиардера Мохамед Аль-Файед. Как известно, именно его сын стал любимым принцессы Дианы.

Певица поделилась секретом успеха. Она рассказала, что в начале полномасштабного вторжения переехала в Барселону и искала там работу. На ее жизненном пути встретились люди, которые поделились с ней информацией о кастинге на интересную роль.

"Я искала место, где можно работать. И наткнулась на контакт одной девочки, у которой был контакт женщины, у которой в Барселоне есть кастинговое агентство. Я пошла к ней и рассказала, чем занимаюсь, что у меня в жизни творится, что я из Украины. Через некоторое время она мне сбросила этот кастинг", — рассказала Мишель Андраде.

Мишель Андраде в 6 сезоне "Короны". Фото: скриншот из сериала

Напомним, что во второй части заключительного сезона сериала "Корона" появится любовная линия отношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Художники-постановщики рискнули и изобразили откровенный образ принцессы на показе мод в Сент-Эндрюсе в 2002 году. В это время, как говорится, принц Уильям влюбился в будущую жену.