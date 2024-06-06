Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мішель Андраде зізналася, що допомогло їй отримати роль у серіалі "Корона" від Netflix arrow

Мішель Андраде зізналася, що допомогло їй отримати роль у серіалі "Корона" від Netflix

6 червня 2024 14:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мішель Андраде розповіла, як їй вдалося отримати роль у серіалі "Корона" — відео
Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде зіграла в британському серіалі "Корона" від Netflix. Зірка поділилася, що допомогло їй отримати роль.

Про це вона розповіла у вікторині "Хто ти?" шоумена Сергія Середи.

Читайте також:

Мішель Андраде про роль у "Короні"

На зйомки у популярному британському серіалі "Корона" артистка подалася після того, як припинила співпрацю з лейблом MOZGI Entertainment. Подати заявку їй допомогла піарниця. 

"Я знайшла контакт, як туди потрапити. В той час ми вже припинили працювати з MOZGI та Ірою з Потапом і я така: "Потрібно брати все у свої руки". Я перший раз зі своєю менеджеркою зробила перше резюме в житті. Я пам'ятаю, що брала участь в епізодному українському  серіалі "Покоївка"", — розповіла Андраде.

Зірка зізналася, що колись грала в українському серіалі "Покоївка". Саме ця роль, на думку артистки, допомогла їй потрапити в серіал "Корона".

Андраде про роль в серіалі "Корона"
Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

"Ми брали всі мої концерти і додали фотографію, де у цій самій ролі покоївки. Коли я прийшла на співбесіду та розмовляла, кастинг менеджер відмітила мою роль в серіалі. Я думаю, що саме моє фото покоївки та резюме зіграли визначальну роль для моєї ролі в серіалі", — додала виконавиця.

Нагадаємо, що Андраде з'явилася в шостому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії — в ролі покоївки.

Андраде в серіалі Корона
Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде в серіалі Корона. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, відомий блогер Богдан Беспалов розповів про те, що зірка зустрічається з чоловіком, який суттєво старший за неї та працює у банківський сфері. А також співачка заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом.

Netflix
кіно
серіал
українські зірки
Великобританія
зйомки
Мішель Андраде

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня