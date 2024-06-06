Мішель Андраде розповіла, як їй вдалося отримати роль у серіалі "Корона" — відео

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: скриншот YouTube

Відома українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде зіграла в британському серіалі "Корона" від Netflix. Зірка поділилася, що допомогло їй отримати роль.

Про це вона розповіла у вікторині "Хто ти?" шоумена Сергія Середи.

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На зйомки у популярному британському серіалі "Корона" артистка подалася після того, як припинила співпрацю з лейблом MOZGI Entertainment. Подати заявку їй допомогла піарниця.

"Я знайшла контакт, як туди потрапити. В той час ми вже припинили працювати з MOZGI та Ірою з Потапом і я така: "Потрібно брати все у свої руки". Я перший раз зі своєю менеджеркою зробила перше резюме в житті. Я пам'ятаю, що брала участь в епізодному українському серіалі "Покоївка"", — розповіла Андраде.

Зірка зізналася, що колись грала в українському серіалі "Покоївка". Саме ця роль, на думку артистки, допомогла їй потрапити в серіал "Корона".

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

"Ми брали всі мої концерти і додали фотографію, де у цій самій ролі покоївки. Коли я прийшла на співбесіду та розмовляла, кастинг менеджер відмітила мою роль в серіалі. Я думаю, що саме моє фото покоївки та резюме зіграли визначальну роль для моєї ролі в серіалі", — додала виконавиця.

Нагадаємо, що Андраде з'явилася в шостому сезоні історичної драми про королівську родину Великої Британії — в ролі покоївки.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде в серіалі Корона. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, відомий блогер Богдан Беспалов розповів про те, що зірка зустрічається з чоловіком, який суттєво старший за неї та працює у банківський сфері. А також співачка заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом.