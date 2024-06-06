Мишель Андраде рассказала, как ей удалось получить роль в сериале "Корона".

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде сыграла в британском сериале "Корона" от Netflix. Звезда поделилась, что помогло ей получить роль.

Об этом она рассказала в викторине "Кто ты?" шоумена Сергея Середы.

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На съемки в популярном британском сериале "Корона" артистка пошла после прекращения сотрудничества с лейблом MOZGI Entertainment. Подать заявку ей помогла пиар-менеджер.

"Я нашла контакт, как туда попасть. В то время мы уже прекратили работать с MOZGI и Ирой с Потапом и я такая: "Нужно брать все в свои руки". Я первый раз со своим менеджером сделала первое резюме в жизни. Я помню, что участвовала в эпизодном украинском сериале "Горничная"", — рассказала Андраде.

Звезда призналась, что когда-то играла в украинском сериале "Горничная". Именно эта роль, по мнению артистки, помогла ей попасть в сериал "Корона".

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

"Мы брали все мои концерты и добавили фотографию, где в этой самой роли горничной. Когда я пришла на собеседование и разговаривала, кастинг менеджер отметила мою роль в сериале. Я думаю, что именно мое фото горничной и резюме сыграли определяющую роль для моей роли в сериале", — добавила исполнительница.

Напомним, что Андраде появилась в шестом сезоне исторической драмы о королевской семье Великобритании – в роли горничной.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андрад в сериале Корона. Фото: скриншот YouTube

Напомним, известный блогер Богдан Беспалов рассказал о том, что звезда встречается с мужчиной, который существенно старше ее и работает в банковской сфере. Также певица заявила о нежелании общаться с бывшим продюсером Потапом.