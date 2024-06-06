Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мишель Андраде призналась, что помогло ей получить роль в сериале "Корона" от Netflix arrow

Мишель Андраде призналась, что помогло ей получить роль в сериале "Корона" от Netflix

6 июня 2024 14:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Мишель Андраде рассказала, как ей удалось получить роль в сериале "Корона".
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде сыграла в британском сериале "Корона" от Netflix. Звезда поделилась, что помогло ей получить роль.

Об этом она рассказала в викторине "Кто ты?" шоумена Сергея Середы.

Читайте также:

Мишель Андраде о роли в "Короне"

На съемки в популярном британском сериале "Корона" артистка пошла после прекращения сотрудничества с лейблом MOZGI Entertainment. Подать заявку ей помогла пиар-менеджер.

"Я нашла контакт, как туда попасть. В то время мы уже прекратили работать с MOZGI и Ирой с Потапом и я такая: "Нужно брать все в свои руки". Я первый раз со своим менеджером сделала первое резюме в жизни. Я помню, что участвовала в эпизодном украинском сериале "Горничная"", — рассказала Андраде.

Звезда призналась, что когда-то играла в украинском сериале "Горничная". Именно эта роль, по мнению артистки, помогла ей попасть в сериал "Корона".

Андраде о роли в сериале "Корона"
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

"Мы брали все мои концерты и добавили фотографию, где в этой самой роли горничной. Когда я пришла на собеседование и разговаривала, кастинг менеджер отметила мою роль в сериале. Я думаю, что именно мое фото горничной и резюме сыграли определяющую роль для моей роли в сериале", — добавила исполнительница.

Напомним, что Андраде появилась в шестом сезоне исторической драмы о королевской семье Великобритании – в роли горничной.

Андраде в сериале Корона
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андрад в сериале Корона. Фото: скриншот YouTube

Напомним, известный блогер Богдан Беспалов рассказал о том, что звезда встречается с мужчиной, который существенно старше ее и работает в банковской сфере. Также певица заявила о нежелании общаться с бывшим продюсером Потапом.

Netflix
кино
сериал
украинские звезды
Великобритания
съемки
Мишель Андраде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня