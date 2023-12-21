Ксению Мишину обругали за отдых за границей во время войны

Мишина поехала с сыном на отдых за границу — украинцы возмущены
Украинская актриса и главная героиня первого сезона романтического проекта "Холостячка" Ксения Мишина показала кадры с отдыха. Телезвезда поделилась видео, на котором показала, как она приехала в роскошный особняк за границу вместе со своим маленьким сыном.
Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.
Ксения Мишина на отдыхе
Известная актриса уехала вместе со своим сыном Платоном на отдых за границу. На ее странице появились кадры, где ее можно увидеть вместе с сыном Платоном. На видео Ксения танцует вместе с мальчиком под музыку с чемоданами.
Судя по локации, которую украинская актриса поставила на видео, она уехала с ребенком в Таиланд. В описании под видео Ксения не стала оставлять много слов, а поздоровалась только с этой страной, написав: "Привет, Таиланд" на английском языке.
Реакция украинцев на кадры с отдыха Ксении Мишиной
Увидев тот факт, что Ксения Мишина уехала за границу во время полномасштабной войны и развлекается там, ее подписчики сразу же отреагировали. Люди в комментариях начали писать свое мнение по поводу кадров актрисы.
- Да нет, жить можно и отдыхать можно, только скромнее, не хвастаясь этим
- Или это такой способ получить какие-то эмоции за счет хвастовства, да еще и во время войны! Если разве нет, чем другим похвастаться… Все больше разочаровываюсь в Ксении
- Хвастаться своим отдыхом, когда украинцы умирают и страна залита кровью своих граждан, может только д*ра или человек, оторванный от реальности
Ксения Мишина покрасила волосы своему сыну
Недавно украинская актриса показала, как ее маленькому сыну покрасили волосы. Если раньше они были темными, то после перемен они стали светлыми. К тому же, на ухе у него можно увидеть серьгу. Сама Ксения отметила, что у нее теперь есть свой Eminem.
"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", — написала в описании под видео украинская телезвезда.
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