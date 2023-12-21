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Мишина поехала с сыном на отдых за границу — украинцы возмущены

21 декабря 2023 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ксению Мишину обругали за отдых за границей во время войны
Актриса Ксения Мишина в рекламе известного бренда. Фото: Instagram Ксении Мишиной
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская актриса и главная героиня первого сезона романтического проекта "Холостячка" Ксения Мишина показала кадры с отдыха. Телезвезда поделилась видео, на котором показала, как она приехала в роскошный особняк за границу вместе со своим маленьким сыном.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

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Ксения Мишина на отдыхе

Известная актриса уехала вместе со своим сыном Платоном на отдых за границу. На ее странице появились кадры, где ее можно увидеть вместе с сыном Платоном. На видео Ксения танцует вместе с мальчиком под музыку с чемоданами.

Судя по локации, которую украинская актриса поставила на видео, она уехала с ребенком в Таиланд. В описании под видео Ксения не стала оставлять много слов, а поздоровалась только с этой страной, написав: "Привет, Таиланд" на английском языке.

Публикация со страницы Ксении Мишиной
Ксения Мишина со своим сыном Платоном в Таиланде. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на кадры с отдыха Ксении Мишиной

Увидев тот факт, что Ксения Мишина уехала за границу во время полномасштабной войны и развлекается там, ее подписчики сразу же отреагировали. Люди в комментариях начали писать свое мнение по поводу кадров актрисы.

  • Да нет, жить можно и отдыхать можно, только скромнее, не хвастаясь этим
  • Или это такой способ получить какие-то эмоции за счет хвастовства, да еще и во время войны! Если разве нет, чем другим похвастаться… Все больше разочаровываюсь в Ксении
  • Хвастаться своим отдыхом, когда украинцы умирают и страна залита кровью своих граждан, может только д*ра или человек, оторванный от реальности
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Ксении Мишиной
Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина покрасила волосы своему сыну

Недавно украинская актриса показала, как ее маленькому сыну покрасили волосы. Если раньше они были темными, то после перемен они стали светлыми. К тому же, на ухе у него можно увидеть серьгу. Сама Ксения отметила, что у нее теперь есть свой Eminem.

"Когда теперь у тебя есть свой собственный Eminem", — написала в описании под видео украинская телезвезда.

Публикация со страницы Ксении Мишиной
Ксения Мишина со своим сыном Платоном. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала себя в соблазнительной фотосессии.

Ранее мы рассказывали, что украинская актриса Ксения Мишина резко ответила хейтерам.

Также мы сообщали о том, что популярная телезвезда Ксения Мишина рассказала о своей операции.

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