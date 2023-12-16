Розкішна Ксенія Мішина у спокусливій сукні оголила підтягнуту фігуру

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина порадувала підписників черговою спокусливою фотосесію. Цього разу зірка приміряла відверту сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Фото Мішина виставила в Instagram.

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Акторка Ксенія Мішина часто виставляє у соціальні мережі фото зі спортзалу, зірка приділяє чимало уваги спорту, і тепер хизується результатом. У новій зйомці акторка постала у відвертій сукні, яка ледь прикривала її пікантні місця.

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

До речі, Мішина розповіла, що критика однієї з подруг свого часу вплинула на те, як склалося її життя. Акторка пригадала, що в часи її навчання у першому університеті, дехто піддав її критиці. Після цього Ксенія вирішила стати на шлях самовдосконалення. Сьогодні Мішина переконана, труднощі - це можливість зростати.

"Гармонія — коли вам вже нічого не можуть дати, коли у вас вже нічого не можуть забрати.Ніхто від природи не народжується сильним, ніхто від природи не народжується впевненим. Ці якості виникають усередині нас, залежно від того, як ми до себе ставимось. Труднощі це можливість зростати, йти та бачити нове. Щоб одного дня нове стало звичним, а потім незначним. Рух породжує вогонь мотивації. Відсутність руху — вогонь гніву, який досить складно контролювати. Мотивація, іншими словами - вогонь віри завжди веде до більшого, ніж ви зараз. І так сходинка за сходинкою в лабіринтах свого життя. Щоб нарешті знайти цю гармонію, непохитність та силу", — говорить акторка.

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