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Мода не припиняє дивувати — Adidas запропонував покупцям взути коробки від взуття

31 березня 2024 15:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Adidas представив дивакувату модель кросівок Box Shoe
Новий стиль взуття від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Модні тенденції не перестають дивувати. Компанія Adidas, заздалегідь підготувалася до першоквітневих жартів, та представила "Box Shoe" — кросівки— коробки.

Про це повідомляє Supreme Leaks News.

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На перший погляд, кросівки нагадують стандартну синю коробку з-під взуття Adidas, з культовим брендингом та дизайном. Однак, якщо придивитися уважніше, можна помітити перфорацію з боків та клапан, завдяки якому їх можна вдягнути на ногу. Крізь отвори у коробці протягнуті товсті шнурки, що додають більшої дивакуватості їх дизайну.

Мода не припиняє дивувати — Adidas запропонував покупцям взути коробки від взуття - фото 1
Нові кросівки Box Shoe від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/
Мода не припиняє дивувати — Adidas запропонував покупцям взути коробки від взуття - фото 2
Нові кросівки Box Shoe від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/
Мода не припиняє дивувати — Adidas запропонував покупцям взути коробки від взуття - фото 3
Нові кросівки Box Shoe від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/

Компанія назвала нову модель кросівок Box Shoe. Такий експеримент "кидає виклик традиційним уявленням про стиль і функціональність, та пропонує унікальне поєднання новизни та практичності".

Фанати спортивного взуття припускають, що кросівки Box Shoe це ніщо інше, як жарт Adidas до Дня дурня, який відмічають у світі 1 квітня. Однак, доки компанія не надасть офіційного підтвердження, справжня природа Box Shoe залишається оповитою таємницею.

Нагадаємо, ми раніше писали, що епатажний бренд Balenciaga представив модний браслет у вигляді рулона скотча. Також ми писали про дивну сукню бренду, яка нагадує ексклюзивний мішок.

скандал
мода
Дизайн
Adidas
кросівки

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