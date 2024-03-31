Adidas представив дивакувату модель кросівок Box Shoe

Новий стиль взуття від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/

Модні тенденції не перестають дивувати. Компанія Adidas, заздалегідь підготувалася до першоквітневих жартів, та представила "Box Shoe" — кросівки— коробки.

Про це повідомляє Supreme Leaks News.

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На перший погляд, кросівки нагадують стандартну синю коробку з-під взуття Adidas, з культовим брендингом та дизайном. Однак, якщо придивитися уважніше, можна помітити перфорацію з боків та клапан, завдяки якому їх можна вдягнути на ногу. Крізь отвори у коробці протягнуті товсті шнурки, що додають більшої дивакуватості їх дизайну.

Нові кросівки Box Shoe від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/

Нові кросівки Box Shoe від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/

Нові кросівки Box Shoe від Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/

Компанія назвала нову модель кросівок Box Shoe. Такий експеримент "кидає виклик традиційним уявленням про стиль і функціональність, та пропонує унікальне поєднання новизни та практичності".

Фанати спортивного взуття припускають, що кросівки Box Shoe це ніщо інше, як жарт Adidas до Дня дурня, який відмічають у світі 1 квітня. Однак, доки компанія не надасть офіційного підтвердження, справжня природа Box Shoe залишається оповитою таємницею.

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