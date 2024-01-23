Кім Кардаш'ян жорстко розкритикували за співпрацю зі скандальним брендом Balenciaga

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знову стала амбасадором модного будинку Balenciaga. Після цього вона зіткнулася з критикою в мережі: багато її шанувальників визнали такий вчинок недоречним після скандальної реклами бренду, в якій діти позують з БДСМ-атрибутикою. Через це бренд звинуватили у пропаганді педофілії.

Про це пише Daily Mail.

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Кім Кардаш'ян довго співпрацювала з брендом до того, як у 2022 році модний будинок опинився у центрі великого скандалу.

"З усіх брендів вона обрала той, який звинуватили у пропаганді педофілії. Хоча навіть не здивована", "Гроші — це все, що для неї має значення", "Де вона зберігатиме всі гроші та славу, коли її не стане?", — пишуть у мережі.

Також Кардаш'ян звинуватили в лицемірстві: після скандалу навколо бренду вона висловилася і заявила, що обурена та засуджує таку рекламу.

"Але тепер, коли вона зрозуміла, що для її бізнесу це безпечно, вона вирішила повернутися", — зазначили користувачі.

Після скандалу бренд Balenciaga та його креативний директор Демна Гвасалія принесли публічні вибачення.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян знялась у відвертій рекламі косметики.

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