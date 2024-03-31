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Мода не перестает удивлять — Adidas предложил покупателям обуть коробки от обуви

31 марта 2024 15:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Adidas представил странную модель кроссовок Box Shoe
Новый стиль обуви от Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Модные тенденции не перестают удивлять. Компания Adidas, заранее подготовилась к первоапрельским шуткам и представила "Box Shoe" — кроссовки —коробки.

Об этом сообщает Supreme Leaks News.

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На первый взгляд, кроссовки напоминают стандартную синюю коробку из-под обуви Adidas, с культовым брендингом и дизайном. Однако если присмотреться внимательнее, можно заметить перфорацию по бокам и клапан, благодаря которому их можно надеть на ногу. Сквозь отверстия в коробке протянуты толстые шнурки, которые предают ещё большую странность их дизайну.

Мода не перестает удивлять — Adidas предложил покупателям обуть коробки от обуви - фото 1
Новые кроссовки Box Shoe от Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/
Мода не перестает удивлять — Adidas предложил покупателям обуть коробки от обуви - фото 2
Новые кроссовки Box Shoe от Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/
Мода не перестает удивлять — Adidas предложил покупателям обуть коробки от обуви - фото 3
Новые кроссовки Box Shoe от Adidas. Фото: instagram.com/supreme_leaks_news/

Компания назвала новую модель кроссовок Box Shoe. Такой эксперимент "бросает вызов традиционным представлениям о стиле и функциональности, и предлагает уникальное сочетание новизны и практичности".

Фанаты спортивной обуви предполагают, что кроссовки Box Shoe это не что иное, как шутка Adidas ко Дню дурака, который отмечают в мире 1 апреля. Однако пока компания не предоставит официального подтверждения, настоящая природа Box Shoe остается окутана тайной.

Напомним, что мы ранее писали, что эпатажный бренд Balenciaga представил модный браслет в виде рулона скотча. Также мы писали об удивительном платье бренда, которое напоминает эксклюзивный мешок.

скандал
мода
Дизайн
Adidas
кроссовки

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