Модний дім Balenciaga вніс Кіркорова у "чорний список" за підтримку Путіна

Співак Філіп Кіркоров. Фото: instagram.com/uznayvse

Російський пропагандистський співак Філіп Кіркоров потрапив до "чорного списку" бренду Balenciaga. Тепер йому не продадуть речі цього бренду у жодній країні світу, натомість він вирішив подати на компанію до суду.

Про це він розповів в інтерв'ю адвокату Олександру Добровінському.

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Путінський улюбленець Філіп Кіркоров тепер не може купити продукцію бренду Balenciaga в жодному з магазинів світу.

"Моєму стилісту подзвонили із Монако. Дівчинка тремтячим голосом сказала: "Ми, на жаль, більше не можемо продавати речі артисту Кіркорову. Через те, що він залишився в Росії, підтримує президента Путіна, ми не можемо більше продавати йому одяг", — поскаржився співак.

Проте, він не повірив дівчині на слово і спробував придбати сумку у магазині Balenciaga у Дубаї. Сплатити покупку йому не вдалося, каса видала заборону.

"Вони запитали, може хтось із вами є, хто може купити? У мене були люди із собою. Але я кажу: "Та не треба, проживу без вашої сумочки", — зверхньо сказав Кіркоров.

Тоді артист попросив купити щось з Balenciaga на його ім'я свого приятеля в США. Але з французького офісу компанії до всіх магазинів бренду по всьому світу надійшов лист, у якому йшлося про заборону продавати речі виконавцю.



Адвокат Добровинський, з яким власне і було інтерв'ю, зазначив, що вже підготував позов до бренду Balenciaga після цієї ситуації. Він навів у приклад випадок у книгарні в Берліні, який стався у 1935 році. Тоді людині, "яка була схожа на єврея", відмовилися продавати книги. Таким чином він опосередковано назвав Balenciaga нацистським брендом.

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