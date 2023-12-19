Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Модний дім Balenciaga вніс Кіркорова у "чорний список" за підтримку Путіна arrow

Модний дім Balenciaga вніс Кіркорова у "чорний список" за підтримку Путіна

19 грудня 2023 15:05
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Модний дім Balenciaga вніс Кіркорова у "чорний список" за підтримку Путіна
Співак Філіп Кіркоров. Фото: instagram.com/uznayvse
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Російський пропагандистський співак Філіп Кіркоров потрапив до "чорного списку" бренду Balenciaga. Тепер йому не продадуть речі цього бренду у жодній країні світу, натомість він вирішив подати на компанію до суду. 

Про це він розповів в інтерв'ю адвокату Олександру Добровінському.

Читайте також:

"Проживу без вашої сумочки"

Путінський улюбленець Філіп Кіркоров тепер не може купити продукцію бренду Balenciaga в жодному з магазинів світу.

 

"Моєму стилісту подзвонили із Монако. Дівчинка тремтячим голосом сказала: "Ми, на жаль, більше не можемо продавати речі артисту Кіркорову. Через те, що він залишився в Росії, підтримує президента Путіна, ми не можемо більше продавати йому одяг", — поскаржився співак.

 

Проте, він не повірив дівчині на слово і спробував придбати сумку у магазині Balenciaga у Дубаї. Сплатити покупку йому не вдалося, каса видала заборону.

"Вони запитали, може хтось із вами є, хто може купити? У мене були люди із собою. Але я кажу: "Та не треба, проживу без вашої сумочки", — зверхньо сказав Кіркоров.

Тоді артист попросив купити щось з Balenciaga на його ім'я свого приятеля в США. Але з французького офісу компанії до всіх магазинів бренду по всьому світу надійшов лист, у якому йшлося про заборону продавати речі виконавцю.

 


Адвокат Добровинський, з яким власне і було інтерв'ю, зазначив, що вже підготував позов до бренду Balenciaga після цієї ситуації. Він навів у приклад випадок у книгарні в Берліні, який стався у 1935 році. Тоді людині, "яка була схожа на єврея", відмовилися продавати книги. Таким чином він опосередковано назвав Balenciaga нацистським брендом. 

Нагадаємо, російська співачка Наргіз зізналася пранкерам, що спонсорувала ЗСУ. 

Також ми писали, що журналісти "розсекретили" коханця Кіркорова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі