Модный дом Balenciaga внес Киркорова в "черный список" за поддержку Путина

Певец Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/uznayvse

Российский пропагандистский певец Филипп Киркоров попал в "черный список" бренда Balenciaga. Теперь ему не продадут вещи этого бренда ни в одной стране мира, он решил подать на компанию в суд.

Об этом он рассказал в интервью адвокату Александру Добровинскому.

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Путинский любимец Филипп Киркоров теперь не может купить продукцию бренда Balenciaga ни в одном из магазинов мира.

"Моему стилисту позвонили из Монако. Девочка дрожащим голосом сказала: "Мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи артисту Киркорову. Из-за того, что он остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду", — посетовал певец.

Однако он не поверил девушке на слово и попытался приобрести сумку в магазине Balenciaga в Дубае. Оплатить покупку ему не удалось, касса выдала запрет.

"Они спросили, может кто-то с вами есть, кто может купить? У меня были люди с собой. Но я говорю: "Да не надо, проживу без вашей сумочки", — свысока сказал Киркоров.

Тогда артист попросил купить что-нибудь из Balenciaga на его имя своего приятеля в США. Но из французского офиса компании во все магазины бренда по всему миру поступило письмо, в котором говорилось о запрете продавать вещи исполнителю.



Адвокат Добровинский, с которым и было интервью, отметил, что уже подготовил иск к бренду Balenciaga после этой ситуации. Он привел в пример случай в книжном магазине в Берлине, который произошел в 1935 году. Тогда человеку, "который был похож на еврея", отказались продавать книги. Таким образом, он косвенно назвал Balenciaga нацистским брендом.

Напомним, российская певица Наргиз призналась пранкерам, что спонсировала ВСУ.

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