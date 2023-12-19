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Модный дом Balenciaga внес Киркорова в "черный список" за поддержку Путина

19 декабря 2023 15:05
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Модный дом Balenciaga внес Киркорова в "черный список" за поддержку Путина
Певец Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/uznayvse
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Российский пропагандистский певец Филипп Киркоров попал в "черный список" бренда Balenciaga. Теперь ему не продадут вещи этого бренда ни в одной стране мира, он решил подать на компанию в суд.

Об этом он рассказал в интервью адвокату Александру Добровинскому.

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Путинский любимец Филипп Киркоров теперь не может купить продукцию бренда Balenciaga ни в одном из магазинов мира.

 

"Моему стилисту позвонили из Монако. Девочка дрожащим голосом сказала: "Мы, к сожалению, больше не можем продавать вещи артисту Киркорову. Из-за того, что он остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду", — посетовал певец.

 

Однако он не поверил девушке на слово и попытался приобрести сумку в магазине Balenciaga в Дубае. Оплатить покупку ему не удалось, касса выдала запрет.

"Они спросили, может кто-то с вами есть, кто может купить? У меня были люди с собой. Но я говорю: "Да не надо, проживу без вашей сумочки", — свысока сказал Киркоров.

Тогда артист попросил купить что-нибудь из Balenciaga на его имя своего приятеля в США. Но из французского офиса компании во все магазины бренда по всему миру поступило письмо, в котором говорилось о запрете продавать вещи исполнителю.

 


Адвокат Добровинский, с которым и было интервью, отметил, что уже подготовил иск к бренду Balenciaga после этой ситуации. Он привел в пример случай в книжном магазине в Берлине, который произошел в 1935 году. Тогда человеку, "который был похож на еврея", отказались продавать книги. Таким образом, он косвенно назвал Balenciaga нацистским брендом.

Напомним, российская певица Наргиз призналась пранкерам, что спонсировала ВСУ.

Также мы писали, что журналисты "рассекретили" любовника Киркорова.

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