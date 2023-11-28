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Могилевська підбила підсумки "операції" з рятування свого Instagram

28 листопада 2023 07:12
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Стас Кожушко
Редактор
Могилевська підбила підсумки "операції" з рятування свого Instagram
Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні співачка Наталія Могилевська презентувала нову пісню "Я повертаюсь". На неї вона відзняла не тільки кліп, але й креативне відео, мета якого було вийти з тіньового бану Instagram.

Результатами Народна артистка України поділилась у своїх соцмережах.

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Могилевська повертає Instagram

Від початку повномасштабної війни українські знаменитості використовують власні соцмережі для донесення правди про російський терор. Через власну політику Instagram відправляв сторінки зірок в тіньовий бан, вийти з якого допомагає саме активність користувачів. 

Аби привернути увагу для свого профілю, на який підписані 1,3 млн користувачів, Могилевська відзняла відео в центрі столиці.

"На вулиці було 0 градусів. Повні туфлі води. Я готова на все, щоб побачити ваші вподобайки та коментарі. Щоб розблокувати мій інстаграм, який потрібен не тільки моїм слухачам, а і людям, які потребують допомоги під час війни. Тож піддайте активності, мої любі. Ми все ще забанені", — написала тоді співачка.

Артистка підбила підсумки цієї ініціативи та подякувала всім небайдужим. Могилевська розповіла, що вона не застудилась і задоволена результатами відео.

"Ви поставили 32 тисячі лайків та понад 400 тисяч переглядів. Це дуже крутий результат для обмеженого Інста. Спасибі всім. Я вас люблю! Знаю, що керівники Insta це бачать та рано чи пізно нас розблокують", — сказала співачка.

Також Могилевська подякувала режисерці Олені Вінярській за роботу, підбір образів та постановку кадрів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Могилевська збирається пережити зиму в Києві. Також ми розповідали, що Могилевська підтримала новим хітом жінок, які чекають коханих з фронту.

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