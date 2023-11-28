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Могилевская подвела итоги "операции" по спасению своего Instagram

28 ноября 2023 07:12
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Стас Кожушко
Редактор
Могилевская подвела итоги "операции" по спасению своего Instagram
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне певица Наталья Могилевская представила новую песню "Я повертаюсь". На нее она сняла не только клип, но и креативное видео, цель которого было выйти из теневого бана Instagram.

Результатами Народная артистка Украины поделилась в своих соцсетях.

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Могилевская возвращает Instagram

С начала полномасштабной войны украинские знаменитости используют собственные социальные сети для донесения правды о российском терроре. Из-за собственной политики Instagram отправлял страницы звезд в теневой бан, выйти из которого помогает именно активность пользователей.

Чтобы привлечь внимание для своего профиля, на который подписаны 1,3 млн. пользователей, Могилевская сняла видео в центре столицы.

"На улице было 0 градусов. Полные туфли воды. Я готова на все, чтобы увидеть ваши лайки и комментарии. Чтобы разблокировать мой Инстаграм, который нужен не только моим слушателям, но и людям, нуждающимся в помощи во время войны. Поэтому поддайте активности, мои дорогие. Мы все еще забанены", — написала тогда певица.

Артистка подвела итоги этой инициативы и поблагодарила всех неравнодушных. Могилевская рассказала, что она не простудилась и удовлетворена результатами видео.

"Вы поставили 32 тысячи лайков и более 400 тысяч просмотров. Это очень крутой результат для ограниченного Инста. Спасибо всем. Я вас люблю! Знаю, что руководители Insta это видят и рано или поздно нас разблокируют", сказала певица.

Также Могилевская поблагодарила режиссера Елену Винярскую за работу, подбор образов и постановку кадров.

Напомним, ранее мы писали, как Могилевская собирается пережить зиму в Киеве. Также мы рассказывали, что Могилевская поддержала новым хитом женщин, ожидающих любимых с фронта.

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