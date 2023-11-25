Могилевська показала архівні фото та подякувала дружині свого гітариста

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Напередодні співачка Наталія Могилевська презентувала нову композицію "Я повертаюсь". Народна артистка України розповіла шанувальникам подробиці роботи над треком та показала хто є її автором.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Могилевської.

Читайте також:

Архівні фотографії та подяка від Могилевської

Співачка подякувала дружині свого гітариста Сергія Підкаури, з яким співпрацює вже понад 20 років. Виявляється, нову композицію написала Наталія Лей. Вона також є авторкою хіта Могилевської "Полюби меня такой".

"Прекрасна, талановита дівчина, яка пише неймовірну кількість пісень, адже її творче серце не може втримати прекрасних почуттів… Вона дуже хвилювалась за продакшн цієї пісні, тому що вклала в неї дуже багато особистих відчуттів, бо сама пережила повернення і страшенну ностальгію за Україною. Зараз вона тут", — написала Могилевська та подякувала Наталії.

Наталія Могилевська та Наталія Лей. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Також артистка опублікувала інші архівні фотографії з Наталією. Могилевська вирішила влаштувати шанувальникам інтерактив та запропонувала вгадати, хто ховається за смайликом. Правильна відповідь стане відома трохи згодом.

Інтерактив від Наталії Могилевської. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше ми писали, як Могилевська збирається пережити зиму в Києві. Також ми розповідали, що Дмитро Монатік (MONATIK) виступив разом з Могилевською.