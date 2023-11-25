Могилевская показала архивные фото и поблагодарила жену своего гитариста

Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Накануне певица Наталья Могилевская представила новую композицию "Я повертаюсь". Народная артистка Украины рассказала поклонникам подробности работы над треком и показала, кто является ее автором.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Могилевской.

Читайте также:

Архивные фотографии и благодарность Могилевской

Певица поблагодарила жену своего гитариста Сергея Пидкауры, с которым сотрудничает уже более 20 лет. Оказывается, новую композицию написала Наталья Лей. Она также является автором хита Могилевской "Полюби меня такой".

"Прекрасная, талантливая девушка, которая пишет невероятное количество песен, ведь ее творческое сердце не может удержать прекрасных чувств… Она очень волновалась за продакшн этой песни, потому что вложила в нее очень много личных ощущений, потому что сама пережила возвращение и страшную ностальгию по Украине. Сейчас она здесь", — написала Могилевская и поблагодарила Наталию.

Наталья Могилевская и Наталья Лей. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Также артистка опубликовала другие архивные фотографии с Натальей. Могилевская решила устроить поклонникам интерактив и предложила угадать, кто скрывается за смайликом. Правильный ответ станет известен чуть позже.

Интерактив от Натальи Могилевской. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее мы писали, как Могилевская собирается пережить зиму в Киеве. Также мы рассказывали, что Дмитрий Монатик (MONATIK) выступил вместе с Могилевской.