Могилевська зізналась, що вона побачила під час масованого ракетного обстрілу

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Масовану атаку російських окупантів на Україну прокоментували чи не всі представники шоу-бізнесу. Деякі з них бачили роботу ППО. Серед них співачка Наталія Могилевська.

Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

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За п’ятницю, 29 грудня, окупанти запустили по території України понад ста ракет різних типів та десятки "шахедів". Народна артистка України, яка живе в приватному будинку на лівому березі Києва бачила вже ворожі безпілотники. Але цього разу вона стала свідком роботи ППО.

"В мене на очах вибухнуло щось велике. Уламки впали на мій берег. Я дуже злякалась. Щоб так близько від початку війни, я не пам’ятаю…. У мене повний будинок людей. Любих та рідних. Мені дуже за нас усіх страшно", — розповіла Могилевська.

За словами співачки, вона якраз молилася вранці. Втім фото вибуху та берега реки не стала викладати в соцмережі. "Дотримуюся закону", — підсумувала артистка. Підписники Могилевської підтримали її в коментарях.

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Наталія, зараз головне не зламатися і не падати духом! Ви ж завжди підтримуєте людей

Наталія, ви дуже мужня! Пишаюся вами. Раніше не був вашим прихильником, тепер розумію вас повністю! Тримайтеся, будь ласка.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Могилевську пограбували у 1990-х. Також ми розповідали про хворобу мами Могилевської, яка пішла з життя десять років тому.