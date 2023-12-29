Могилевська розповіла, як її жорстоко пограбували у 90-х

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Співачка Наталія Могилевська поділилась своїми гіркими спогадами про 90-ті роки. Її намагались пограбувати непрофесійні злочинці та навіть побили зірку.

Співачка розповіла про це в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Співачка Наталія Могилевська розповіла Дмитру Гордону, які пригоди з нею траплялись у молодості. Коли вона виграла конкурс "Слав'янський базар", про це написали в усіх газетах. До зірки додому завітали "гості", які хотіли загарбати гроші собі.

"Це було дуже серйозно, побили мене. Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою по телефону в цей момент. Я відкрила двері і отримала удар в обличчя. Він мене протягнув і я ухватилась на секунду на балконі. Я розмовляла з мамою по телефону і решта, з ким він був, подумали, що я не одна і його залишили, побігли. Вони певно були не професійні, якісь... Коли він зрозумів, що він один залишився і нічого забрати не зможе, він пішов і залишив мене", — розповіла зірка.

Історія страшна, проте має і кумедний фінал, адже злочинці все одно не знайшли б гроші з виграного конкурсу. Премію за перемогу Могилевській віддали лише за 5 років.

"Вони мені її не віддавали чи то 5 років, чи 10... Вони мені дали її, коли вона вже не потрібна була", — зізналась співачка.

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Могилевська у 16 років мала власний пістолет

Співачка мала зброю у 90-тих роках. Вона говорить, що їй потрібен був захист, адже зірка працювала в цирку ведучою та співала в оркестрі і пізно поверталась додому.

"Я була серйозна дівчинка і сказала "знайдіть мені пістолет". Купила його за гаражами якимись, було страшно, певно була пневматика", — розповіла Могилевська.

Пістолет у співачки знаходився недовго. Вона швидко його загубила під час вечірок.

"Ми з дівчатами, 16 років, їхали у таксі на якусь дискотеку і я його забула. Я ж давай думати, що треба йти в поліцію, писати, що в мене був такий пістолет, бо ще вб'ють когось з нього, а він мій. Це був зовсім інший час", — зізналась зірка.

Наталія Могилевська дійсно написала заяву в поліцію про те, що загубила зброю.

Раніше Могилевська зізналась, хто був її найсерйознішим чоловіком.

Нагадаємо, кому співачка присвятила свій воєнний хіт "Позивний".