Могилевская призналась, что она увидела во время массированного ракетного обстрела

Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Массированную атаку российских оккупантов на Украину прокомментировали едва ли не все представители шоу-бизнеса. Некоторые из них видели работу ПВО. В их числе певица Наталья Могилевская.

Об этом она рассказала в своих соцсетях.

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За пятницу, 29 декабря, оккупанты запустили по территории Украины более ста ракет разных типов и десятки "шахедов". Народная артистка Украины, живущая в частном доме на левом берегу Киева, видела уже вражеские беспилотники. Но на этот раз она стала свидетелем работы ПВО.

"У меня на глазах взорвалось что-то большое. Обломки упали на мой берег. Я очень испугалась. Чтобы так близко с начала войны, я не помню…. У меня полный дом людей. Любимых и родных. Мне очень за нас всех страшно", — рассказала Могилевская.

По словам певицы, она как раз молилась утром. Впрочем, фото взрыва и берега реки не стала выкладывать в соцсети. "Соблюдаю закон", — подытожила артистка. Подписчики Могилевской поддержали ее в комментариях.

Харьков молится с вами, ужасное смертельное утро

Наталья, сейчас главное не сломаться и не падать духом! Вы ведь всегда поддерживаете людей

Наталья, вы очень мужественная! Горжусь вами. Раньше не был вашим поклонником, теперь понимаю вас полностью! Держитесь, пожалуйста.

Напомним, ранее мы писали, как Могилевскую ограбили в 1990-х. Также мы рассказывали о болезни мамы Могилевской, ушедшей из жизни десять лет назад.