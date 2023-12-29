Могилевская призналась, что она увидела во время массированного ракетного обстрела
Массированную атаку российских оккупантов на Украину прокомментировали едва ли не все представители шоу-бизнеса. Некоторые из них видели работу ПВО. В их числе певица Наталья Могилевская.
Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Могилевская об атаке россиян
За пятницу, 29 декабря, оккупанты запустили по территории Украины более ста ракет разных типов и десятки "шахедов". Народная артистка Украины, живущая в частном доме на левом берегу Киева, видела уже вражеские беспилотники. Но на этот раз она стала свидетелем работы ПВО.
"У меня на глазах взорвалось что-то большое. Обломки упали на мой берег. Я очень испугалась. Чтобы так близко с начала войны, я не помню…. У меня полный дом людей. Любимых и родных. Мне очень за нас всех страшно", — рассказала Могилевская.
По словам певицы, она как раз молилась утром. Впрочем, фото взрыва и берега реки не стала выкладывать в соцсети. "Соблюдаю закон", — подытожила артистка. Подписчики Могилевской поддержали ее в комментариях.
- Харьков молится с вами, ужасное смертельное утро
- Наталья, сейчас главное не сломаться и не падать духом! Вы ведь всегда поддерживаете людей
- Наталья, вы очень мужественная! Горжусь вами. Раньше не был вашим поклонником, теперь понимаю вас полностью! Держитесь, пожалуйста.
Напомним, ранее мы писали, как Могилевскую ограбили в 1990-х. Также мы рассказывали о болезни мамы Могилевской, ушедшей из жизни десять лет назад.
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